Deputado Gustinho Ribeiro consegue mais R$ 6 milhões para Saúde de municípios sergipanos

05/05/20 - 07:57:36

O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) anunciou nesta segunda-feira, 4, o pagamento de mais R$ 6 milhões para seis cidades do Interior de Sergipe. Os municípios de Aquidabã, Areia Branca, Brejo Grande, Carmópolis, Graccho Cardoso e Salgado receberão estes recursos para a Atenção Básica de Saúde, num momento tão importante de combate ao coronavírus.

Com a avanço da pandemia para as cidades do Interior, o parlamentar sergipano vem buscando recursos para que os municípios possam se estruturar para enfrentar esta crise. Aquidabã receberá R$ 600 mil; Areia Branca ficará com R$ 1,5 milhão; Brejo Grande vai receber mais R$ 1 milhão; Carmópolis outros R$ 750 mil; Graccho Cardoso receberá R$ 150 mil e Salgado mais R$ 2 milhões.

“Sabemos que ainda não chegamos no pico do crescimento dos casos de coronavírus. Enquanto isso, é importante que as cidades possam estar preparadas e estruturadas para combater o Covid-19. Enquanto parlamentar, e municipalista, farei de tudo para que nossos municípios não sofram tanto com o avanço desta doença e vejo que fortalecer a Saúde é, sem dúvidas, o melhor caminho pra isso”, afirmou Gustinho Ribeiro.

Foto assessoria

Por Fábio Viana