Empresas e profissionais credenciados ao CRA-SE tem até 31 de dezembro para solicitar Refis

05/05/20 - 05:21:17

Devido à alta taxa de contaminação da população com o covid-19, o Conselho Regional de Administração (CRA-SE), seccional Sergipe, atendendo a Resolução Normativa Nº 580 do Conselho Federal de Administração (CFA), estende até o dia 31 de dezembro 2020 a solicitação do refinanciamento de dívidas (REFIS) para administradores e empresas credenciados a entidade.

As condições para Pessoa Jurídica e Pessoa Física permanecem inalteradas variando de acordo com a opção de pagamento. Quem optar por pagar à vista ganha 90% de desconto sobre juros e multas; para pagamento de duas até cinco parcelas fixas, o desconto fica em 60% nos juros e multas; Pagamento de seis até 10 vezes, o desconto fica em 40% nos juros e multas; e para quem quiser pagar de 11 até 15 parcelas fixas recebe o desconto de 20%, nos juros e multas.

A novidade deste novo documento é que a anuidade referente ao ano 2019 também podem entrar no acordo. Quem quiser solicitar o REFIS basta entrar em contato com o CRA-SE através do telefone (79) 9 98877-7967 (WhatsApp) ou através do e-mail [email protected]

Por Danilo Cardoso