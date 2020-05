Formação de bloco da oposição

05/05/20 - 00:24:03

Diógenes Brayner – [email protected]

A impressão que passa, nesse momento de pandemia, é que as articulações políticas estão contaminadas. E estão mesmo. Publicamente ninguém fala sobre eleições e nem estratégias em plena pré-campanha para as Prefeituras e Câmaras Municipais. Uma ação presencial [para usar termo da moda] para entendimentos ou formação de blocos políticos, certamente chamaria a atenção da população, atordoada com a presença abstrata de um vírus que tem revelado uma letalidade, sem controle e excessivamente rápida.

Entretanto, as contas telefônicas de alguns pré-candidatos a prefeito estão vindo o dobro – ate mais que isso. É que os contatos rolam soltos e muita coisa está sendo montada nesse tabuleiro que tem o objetivo de comer a rainha. Um provável bloco de oposição vem sendo montado a cada telefonema. Nada fechado, mas encaminhado para que isso aconteça até junho, mesmo que alguns integrantes do grupo defendam que seja fechado imediatamente e se comece a trabalhar junto ao eleitorado.

Essa aliança, que vem sendo conversada junto a partidos de oposição, teria como pré-candidato a prefeito de Aracaju o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB). Seu nome ganha preferência pela experiência e posições adquiridas nas disputas municipais de 2012, 2016 e ao Governo do Estado em 2018. Nas três, esteve no segundo turno. Um importante partido pode estar a caminho dessa nova composição: o Republicanos. Há indícios de que o presidente regional da sigla, ex-deputado federal Jony Marcos, estaria insatisfeito com o tratamento que seu partido vem recebendo por parte do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), que disputa a reeleição.

Outros partidos já estão se movimentando e conversam com Valadares, como é o caso da delegada Georlize Teles (DEM), pré-candidata à prefeita de Aracaju pela sigla, mas mantém de pé o diálogo, com disposição de ser a vice. Outro partido que entrou na conversa foi o Patriotas, através da vereadora e sua maior liderança, Emília Corrêa, que se mostra simpática ao entendimento. Não que ela deseje integrar a chapa majoritária, mas que fortaleça a sigla também na de vereadores, em que consta seu nome à reeleição.

O Democracia Cristã (DC), mesmo sem horário nas rádios e TVs, também topa a parada. O delegado Paulo Sérgio, pré-candidato a prefeito de Aracaju pela sigla, já manteve contato com Valadares Filho e não faz obstáculo para integrar a aliança, desde que se mostre a posição da legenda nessa empreitada. As conversas vão continuar e até o PT tem se esmerado no diálogo, via Márcio Macedo, para uma acomodação, embora se considere com pouca possibilidade.

Tem um detalhe que se apresenta com maior dificuldade: a participação do PSDB e PL. Os dois partidos apóiam a delegada Danielle Garcia (Cidadania) à Prefeitura de Aracaju. Mas está começando a haver certo esmorecimento, inclusive com o presidente municipal do Liberal, empresário Milton Andrade. É que membros do partido querem a vice e nesse momento se apresenta um entrave: o presidente nacional da sigla, Waldemar da Costa Neto, está conversando com o presidente Bolsonaro, pelo apoio do partido via centrão. E as conversas vão bem.

O problema é que Milton e Danielli são adeptos da política do ex-ministro Sérgio Moro, hoje o adversário que o presidente mais deseja derrotar. Com isso, é provável que Waldemar busque outro nome para presidir o PL em Aracaju, via Edvan Amorim, que é o presidente estadual e um velho companheiro na política partidária.

Não despachou

O governador Belivaldo Chagas não despachou ontem do Palácio e deve ir lá hoje ao final da tarde para uma pauta rápida. Está sem atender nesse momento.

*** Resguarda-se em razão de testes positivos confirmados em pessoas que convive no dia a dia do Palácio dos Despachos. Esta segunda-feira foi ponto facultativo.

Tende a endurecer

Segundo informação de fonte da administração, o governador não vai reaver o decreto que flexibiliza ou não o comércio, que deveria acontecer na próxima quinta-feira.

*** Os casos mais recentes do coronavírus vão transferir para dia 18 a revisão do decreto, que tende a endurecer.

*** O prefeito Edvaldo Nogueira também não está atendendo do seu gabinete na Prefeitura.

Entregues na porta

Empresários com lojas nos shoppings ofereceram sugestão para que as vendas fossem abertas em todos eles, mas sem que houvesse acesso aos corredores.

*** As compras seriam feitas por telefone e os clientes receberiam nas portas, sem sair dos carros. A proposta não foi aceita.

*** O comércio está apavorado em razão da venda do dia das mães, no domingo, que só perde para o período de Natal.

Mais documento

Representações empresariais se reuniram, ontem, na Fecomércio e vão preparar documento ao governador Belivaldo Chagas, sobre ampliação da abertura do comércio.

*** O documento será entregue na segunda-feira, relatando experiências utilizadas em outros Estados em todo o País.

Luciano está bem

O presidente da Alese, Luciano Bispo (MDB), que testou positivo para o coronavírus, está bem, em isolamento social e seguindo orientação médica.

*** Pede à população que se mantenha em casa e diz que o momento é crítico.

*** Desejou plena recuperação à vice-governadora Eliane Aquino, ao deputado Zezinho Sobral, a seu irmão, Roberto Bispo, e a todos os sergipanos acometidos pelo vírus.

Único sinal

Luciano Bispo tem como único sinal de ter adquirido a doença o exame positivo do Covid-19. Ele está disposto e admite que dentro de mais uma semana deva retornar às suas atividades, embora vá aguardar mais um pouco e seguir os médicos.

*** O pessoal mais próximo a ele também está bem e segue orientação médica, mantendo o isolamento social.

Sobre Eliane

A vice-governadora Eliane Aquino (PT) foi contaminada porque sua mãe, que mora com ela, saiu para visitar uma outra filha e teria sido contaminada.

*** Quando retornou ao apartamento passou para a vice, que se encontra em isolamento.

Sobre mais teste

O deputado Zezinho Sobral postou que “neste segundo dia após ser diagnosticado com Covid-19, sigo em isolamento rigoroso em minha residência, monitorado e obedecendo aos cuidados e as orientações médicas”.

*** Ontem, o deputado Zezinho Guimarães (MDB) também fez teste do Covid-19 e deu negativo. Outros deputados esperam resultados.

Empresta máscara

As filas nas agências da Caixa Econômica estão mais organizadas, mas o tumulto em frente de todas elas é o maior transmissor do Covid-19 em Sergipe.

*** Quem entra para saque em cada agência recebe uma máscara, mas um caso inusitado o correu ontem: um dos beneficiados que retirou o dinheiro, saiu tirou a máscara e passou para o amigo ao lado.

Cheios de pedras

Em uma fila num banco particular, em Aracaju, uma mulher sem máscara abordou outra com máscara e tentou convencê-la de que o Covid-19 era uma mentira.

*** E disse convicta: “esses sepultamentos são feitos com caixões cheios de pedras”. Fake espalhado por seguidores de Jair Bolsonaro.

Buzinaço e panelaço

No final da tarde de domingo, no bairro Jardins, aconteceu uma carreata dos seguidores do presidente Bolsonaro, com buzinaço e alguns foguetes.

*** Em respostas, nos prédios em que a carreata passava, pessoas iam à janela para um panelaço em protesto.

Corredor da morte

O senador Rogério Carvalho (PT) diz que o presidente Bolsonaro é incompetente. Criou um caos sanitário no Brasil e colocou o país no epicentro do coronavírus na América Latina.

*** – Agora cria bravatas para desviar a opinião pública. A verdade é única, Bolsonaro coloca milhões de brasileiros no corredor da morte!

Golpe miliciano

Senador Alessandro Vieira (Cidadania) diz que o momento exige atenção total para as medidas de combate à crise da Covid-19. Salvar vidas e a economia.

*** – Mas não dá para ignorar as constantes ameaças à democracia, alertou.

*** – Neste ponto, é preciso ser absolutamente claro: o Brasil não aceita golpe militar, muito menos um golpe miliciano, disse.

Imprensa lixo

Subtenente Edgard Menezes chamou a atenção para a narrativa da imprensa lixo: “Novo diretor geral da PF, assume e troca o delegado do Rio de Janeiro”.

*** E revela: “A verdade, o novo diretor geral da PF, convidou o delegado do Rio de Janeiro, para ser o segundo na diretoria”.

Desmente carta

Carlos Ayres Britto posta no Twitter, “pela primeira vez, apenas para avisar que não sou o autor da carta que tem circulado na rede, desde ontem [sexta-feira-01] à noite, com a aposição do meu nome”.

*** – Carta de explícito apoio a uma corrente ideológica e rejeição de outra, sob viés sectário.

Batalha lança filho

O ex-prefeito de São Cristóvão, Armando Batalha, anúncio que desistiu disputar a Prefeitura municipal nas eleições deste ano.

*** Batalha indicou seu filho mais novo, Neto Batalha, para disputar a Prefeitura de São Cristóvão.

*** Desde que começou a falar sobre candidatura, políticos de São Cristóvão já diziam que Batalha estaria impedido de disputar o pleito deste ano.

Um bom bate papo

Teste positivo – O teste positivo do corona vírus para os deputados Luciano Bispo, Zezinho Sobral e a vice-governadora Eliane Aquino, deixou claro que o Covid-19 pode estar em qualquer lugar.

Demonstra cuidado – Com os resultados publicados pelos próprios infectados, o que demonstra cuidado com a convivência pública, fez com que outras autoridades tomassem a iniciativa.

Deu negativo – Alguns assessores e auxiliares do Governo se submeteram a testes e deputados estaduais também. O resultado deu negativo.

Caixa organiza – Depois de ser responsabilizada por espalhar o coronavírus em suas agências, a Caixa Econômica Federal adotou algumas providências.

Poder360 – Ministro da Defesa diz que Forças Armadas estão com a democracia e critica agressão a jornalistas.

Enviar relatórios – Da deputada bolsonarista Bia Kicis: “Não se esqueça de deixar nosso presidente muito bem informado com os relatórios de inteligência”,

Clovis Silveira – O presidente Bolsonaro virou saco de pancada, tudo mundo se acha no direito de bater: Juiz dá cinco dias para Bolsonaro se manifestar sobre fraude nas eleições!

Daniel Silveira – “Covid-19 é menos mortal que a gripe comum em pessoas com menos de 50 anos, diz instituto francês.”