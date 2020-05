JOVEM DE 23 ANOS É MORTO A TIROS EM BAIRRO NO MUNICÍPIO DE ESTÂNCIA

05/05/20 - 09:55:25

Um jovem identificado como Paulo Iury Menezes Constantino, 23 anos foi assassinado na noite da segunda-feira (05), no bairro Bomfim no município de Estância.

Policiais da 1ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados após o crime e no local encontraram a vítima ainda com vida. Em seguida, os policiais acionaram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestaram os primeiros socorros à vítima e o encaminharam ao hospital da cidade, mas devido a gravidade do ferimento ele acabou morrendo.

Após o crime, o suspeito fugiu do local e não foi encontrado pela polícia, que realizou diligências na região. Populares não quiseram falar nada sobre o caso à Polícia.