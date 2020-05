Justiça suspende as obras da construção civil em Sergipe

05/05/20 - 09:06:22

Todas as empresas de construção civil de Sergipe devem encerrar as atividades. Ficam mantidas apenas as consideradas essenciais, a exemplo de construção e manutenção de hospitais, serviços policiais e do corpo de bombeiros ou ainda para a realização de serviços urgentes que possam provocar danos estruturais.

A multa por descumprimento é de meio milhão de reais.

Esse processo foi decorrente da atuação do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, que estão atuando em consórcio a fim de mitigar os danos causados pela pandemia do coronavírus

Processo judicial ‘0000289-43.2020.5.20.0003’ compartilhado pelo aplicativo JTe.

Processo no 1º grau – 3ª Vara do Trabalho de Aracaju

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO X SINDUSCON SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL NO ESTADO DE SE

MPT Sergipe