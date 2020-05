POLÍCIA CIVIL IDENTIFICA OS PARTICIPANTES DE FESTA NO MUNICÍPIO DE MACAMBIRA

05/05/20 - 12:46:50

Um grupo de pessoas resolveu desrespeitar as medidas de segurança impostas por decretos governamentais contra a pandemia do coronavírus e se reuniu para uma festa no último fim de semana, no município de Macambira e aproveitaram para registrar o evento com fotos.

Após a divulgação de fotos nas redes sociais, a polícia começou a investigar e identificou os participantes de uma festa, ocorrida dentro de uma casa, na cidade de Macambira, no último sábado (02).

Eles foram intimados e responderão pelos crimes de desobediência e por Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Os crimes estão previstos no Código Penal e estão sendo aplicados a quem desobedecer aos decretos governamentais que proíbem aglomeração durante a pandemia do coronavírus.

De acordo com a delegada Lauana Guedes, titular das delegacias de Macambira, Campo do Brito e São Domingos, foram recebidas denúncias anônimas sobre a publicação de foto da festa e realização de “live” – transmissão ao vivo por rede social – que estava circulando na internet. A publicação continha ainda uma frase que desafiava a polícia a ir prendê-los.

“Como eles infringiram o decreto do governador, nessa época complexa de pandemia, então todos serão intimados e responderão por esses delitos, de infração de menor potencial ofensivo. A Polícia irá ouvir um por um, respeitando as regras de distanciamento social”, comentou.

Com informações e foto da SSP