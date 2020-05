Prefeito de Itabaiana visita obras em andamento em diversas localidades

“Nós temos consciência das medidas necessárias de proteção a serem tomadas por conta do novo coronavírus. E, com os devidos cuidados tomados, seguimos visitando e fiscalizando o andamento das obras. Porque elas não podem parar, uma vez que essa pandemia vai passar e Itabaiana merece seguir forte e rumo a um futuro melhor para todos”. Com essa análise, o prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho, realizou as suas já tradicionais visitas às obras em andamento pelo município na tarde desta segunda-feira, 4 de maio.

Valmir também aproveito para fazer as tradicionais “lives” nas suas redes sociais durante as visitas. “É mais uma forma de garantir total transparência e acesso à todos em relação ao que nossa gestão vem executando”, disse o prefeito. A primeira parada foi nas obras de calçamento da rua São Domingos, no bairro Mamede Paes Mendonça “Em nossa primeira gestão, fizemos as obras do canal na primeira parte da São Domingos. E agora estamos completando o seu calçamento, assim como calçaremos as ruas de seu entorno”, garantiu Valmir.

Na sequência, o prefeito itabaianense visitou as obras do Centro de Iniciação ao Esporte. “Será um espaço para que nossos jovens possam praticar esportes. Mas teremos também academia, que atenderá as pessoas de todas as idades. Além de tudo, será um espaço muito bonito, como as obras já deixam antever”, destacou Valmir de Francisquinho.

E o ritmo de obras em execução na cidade segue acelerado. “Mais uma vez reforço que isso só está acontecendo porque tomamos todas as providências de segurança, como máscara protetora, álcool e com todos os trabalhadores instruídos da necessidade de higienização. Assim, garantimos proteção à saúde, mas também mantemos esses pais de família trabalhando e tendo seu salário pago dentro do mês, garantindo comida da mesa para seus familiares”, finalizou o prefeito Valmir de Francisquinho. Durante as visitas, o prefeito esteve acompanhado dos secretários Adailton Souza, Chefe de Gabinete, e Anderson Christian, da Comunicação.

Fonte e foto assessoria