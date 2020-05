Prefeitura de Aracaju iniciará seis novas obras em maio na capital

05/05/20 - 06:18:16

O prefeito Edvaldo Nogueira autorizou o início de seis novas obras em Aracaju. Em reunião com o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), foi estabelecida a construção de uma escola de Ensino Fundamental no bairro Santa Maria, o recapeamento de avenidas no bairro Santo Antonio, além da reforma do campo de futebol Anchietão, entre outras. A previsão da Emurb é que as obras comecem a ser realizadas em até quinze dias.

“É motivo de alegria poder autorizar estas obras, que são o resultado do planejamento do nosso trabalho e que atendem a demandas da população. Iniciaremos seis novas obras, que incluem uma escola no Santa Maria, o recapeamento de várias avenidas no Santo Antonio. Temos ainda a reforma do campo do Anchietão, a reforma do CAPS Primavera e a construção de uma praça no Tramandaí”, destacou Edvaldo.

A construção de uma escola de Ensino Fundamental no bairro Santa Maria é a terceira etapa de um projeto já iniciado na localidade, que inclui ainda uma escola de Educação Infantil e um Centro de Atenção Psicossocial numa mesma área, criando um complexo de atendimento educacional e social para a região.

Já o recapeamento de avenidas no bairro Santo Antonio é a continuidade da recuperação asfáltica de vias da localidade iniciada no ano passado. Entre as avenidas que receberão novo pavimento estão Carlos Firpo, Minas Gerais, Simeão Sobral, Confiança e Engenho Novo.

A Prefeitura fará ainda a reforma do Centro de Atenção Psicossocial Primavera, localizado no bairro Atalaia, e do campo de futebol Anchietão, no conjunto Bugio. Entre as novas obras também será construído um campo de futebol no Japãozinho e uma praça nas proximidades da avenida Jorge Amado, no bairro 13 de Julho.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Valter Lima