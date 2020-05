Prefeitura de Lagarto compra álcool em gel de outro município e ainda 2 vezes mais caro

05/05/20 - 07:48:28

O decreto de estado de emergência era para servir como um mecanismo de agilidade a serviço da população nesta pandemia, mas para a prefeitura de Lagarto está servindo mais para realizar contratações no mínimo estranhas, como a mais recente, a compra de álcool em gel 70% duas vezes mais caro do que o encontrado no próprio município, como mostrou o radialista Aclécio Prata, durante a apresentação do programa Sergipe em Destaque desta segunda-feira, na Aparecida FM.

De acordo com Aclécio, a prefeita Hilda Ribeiro comprou de uma empresa de Nossa Senhora do Socorro (SE), a Auraquímica, o Kg do álcool em gel custando R$ 35, podendo comprar na cidade de Lagarto duas opções mais baratas encontradas em lojas e na própria fábrica, que vende o Kg do mesmo álcool por R$ 17,43, metade do preço.

A outra marca foi encontrada em lojas do município custando o kg a R$ 20,22. No entanto, Hilda resolveu pagar mais caro. Ela gastou R$ 126 mil em 3.600 Kg, mas se comprasse, por exemplo, da fábrica lagartense gastaria apenas R$ 61.922,00. Uma diferença absurda, além de a prefeita não optar por fazer circular esse dinheiro dentro da economia da cidade que ela administra.

Para entender melhor a diferença, note que o frasco de 2 Kg comprado pela prefeitura de Lagarto custou R$ 70, enquanto que os frascos de 4,4 Kg (mais que o dobro) visto nas fotos tiradas em Lagarto custam R$ 76,70 (encontrado diretamente na fábrica sediada em Lagarto) e R$ 89,99 (encontrado em uma loja no município). Mesmo a denúncia sendo feita na rádio, nem a prefeitura de Lagarto nem a prefeita Hilda emitiu até o momento uma justificativa sobre a compra em outro município custando o dobro do valor encontrado em Lagarto.

POR MDB/LAGARTO