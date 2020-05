Professor Bittencourt lança campanha que estimula jovens a tirarem o 1º título

05/05/20 - 16:49:12

No último domingo, 03, começou a ser veiculada nas redes sociais do vereador Professor Bittencourt (PCdoB), uma campanha publicitária com o objetivo de estimular os jovens sergipanos a tirarem o primeiro título de eleitor.

Com uma linguagem leve e direta, o vídeo faz um convite para que a juventude exerça a sua cidadania e fique atenta ao prazo que encerra às 23h59 desta quarta-feira, dia 06 de maio. Como estamos no período de enfrentamento à Covid-19, o vídeo também reforça a ferramenta de pré-atendimento “Título Net”, que é possível garantir o direito ao voto sem a necessidade de ir ao Cartório, desde que atendidas as exigências e orientações constantes da Resolução TRE-SE n. 06/2020.

“A participação jovem é fundamental: primeiro por ser uma parcela expressiva da nossa população, uma parcela que o estado, o poder público, todos nós precisamos cuidar, porque espera-se deles a condução dos destinos da sociedade como um todo. Portanto, precisamos dar a devida atenção. Neste aspecto político, a juventude ao longo na nossa história tem tido um protagonismo muito evidente e o processo eleitoral tem sido um grande momento de transformações na vida social brasileira e na vida política”, pontuou Bittencourt.

A campanha foi pensada para o formato das redes sociais, que hoje é o espaço de maior presença do público jovem. Além do vídeo, a campanha também possui cards publicitários que reforçam a data final para o cidadão tirar o seu título de eleitor.

O estudante Jhonny Emanuel é o jovem que passa a mensagem no vídeo, ele se sentiu honrado em ser um dos escolhidos para ser o porta-voz da mensagem “Há um tempo eu escolhi para minha vida ser um líder, ser líder da juventude, dos mais diversos campos da juventude. Pra mim é muito gratificante fazer esse vídeo convocando a militância, convocando os jovens de um modo geral para fazer o título de eleitor. Isso é muito importante”, avaliou.

Outro estudante que também participou da campanha é o Luís Valter dos Santos, ele tem 18 anos e ainda não tirou o título, mas garante que vai providenciar. “O Brasil hoje em dia, com esse atual presidente, está tendo uma crise financeira e escolar terrível e isso tem que acabar. A gente tem que tirar o poder de voz deles para termos o nosso. Nós também queremos melhorias”.

Por David Rodrigues, Assessor de Imprensa