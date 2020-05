Roda de conversa virtual promove debate sobre o lazer para o desenvolvimento e formação da criança

05/05/20 - 08:22:16

Movida por uma paixão pelo que faz, a professora preceptora de Estágio do curso de Educação Física da Unit, Roberta Resende Vasconcelos, brilhou durante apresentação da sua metodologia de ensino durante roda de conversa.

O encontro virtual, que já se tornou hábito por conta da pandemia, foi promovido pela coordenação do curso e reuniu centenas de alunos da graduação e professores.

“O lazer faz parte de um dos conteúdos da educação física e através do dele trabalhamos a motricidade humana que ajuda no desenvolvimento e na formação de toda criança.

Esse conhecimento será necessário para o futuro do profissional ainda que ele atue em sala de aula ou na área esportiva”, opina Roberta que apresentou várias alternativas relacionadas ao planejamento, desenvolvimento e criatividade, possíveis de serem aplicadas como alternativas metodológicas durante o momento pandêmico.

“Entendo que as rodas de conversa são importantes para o processo de aprendizagem do discente como também do docente, afinal estamos em constante aprendizado. Essas rodas, além de trazer uma oportunidade de reflexão do trabalho já desenvolvido nos temas, se torna interessante para avançar na formação de nossos alunos”, disse a professora Graciele Costa Reis, mediadora do encontro virtual.

