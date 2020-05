SENADORA PEDE QUE GESTORES ESTEJAM ATENTOS COM VERBA PARA COMBATER O COVID-19

05/05/20 - 16:23:38

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) destacou hoje (5) a necessidade de gestores públicos e sociedade civil organizada estarem atentas à aplicação dos investimentos destinados a ações de enfrentamento ao Covid-19 para que, de fato, cheguem ao que se propõe, no tempo mais rápido possível. “Vivemos um momento bastante delicado e precisamos focar para garantir que cheguem às unidades e aos profissionais da área de saúde, bem como à população todas as iniciativas voltadas ao combate do coronavírus e ações sanitárias, de modo geral”, falou.

Ela destacou a importante ajuda que vem sendo liberada pelo Governo Federal para oxigenar as contas de Estados e Municípios, observando a necessidade de se adotar políticas que atendam às reais carências da população, especialmente, a que está desassistida, considerando a necessidade de se manter em isolamento para evitar contaminações pelo covid-19. “É hora de somarmos esforços e, juntos, cada um do seu jeito, tentar contribuir para que as comunidades não sofram, ainda, mais”, disse a senadora sergipana.

Do bolo dos 23 bilhões para os Municípios no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus, o Estado de Sergipe recebeu R$ 245.151.347,38. Desse montante, pouco mais de R$ 70 milhões foram destinados a Aracaju; R$ 19,5 milhões para Nossa Senhora do Socorro; aproximados R$11,2 milhões para Lagarto; R$ 10,17 milhões para Itabaiana; R$ 9,6 milhões para São Cristóvão, e R$ 5,5 milhões para Tobias Barreto. O restante do valor contemplou todos os demais municípios sergipanos. A partilha feita pelo Governo levou em conta a quantidade de habitantes de cada localidade.

“Sem dúvida é uma importante ajuda para que ações sejam implementadas com o objetivo de combater os efeitos nocivos do coronavírus”, disse a senadora, ressaltando que “precisamos garantir aos sergipanos as condições devidas para que todos possam enfrentar a esse momento com menor impacto possível”. Maria aproveitou para ratificar o seu pedido para que a população, por segurança, se puder, mantenha-se em casa durante esse período.

Audiência – Nesta quinta-feira (7), a senadora Maria do Carmo acompanha, virtualmente, a exposição do ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, em reunião remota da comissão mista que acompanha as medidas do governo federal para o enfrentamento da covid-19. “Essa comissão, formada por 12 parlamentares, é responsável por acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária das medidas que vêm sendo adotadas pelo Governo para o combate ao coronavírus”, explicou Maria.

