Procon/SE e MPSE observam cumprimento da obrigatoriedade de máscaras

06/05/20 - 05:55:14

Estabelecimentos foram visitados para cumprimento do decreto governamental

Desde segunda-feira, 4, o Procon/SE e o Ministério Público de Sergipe (MPSE) realizaram fiscalização sobre o cumprimento do decreto estadual que obriga o uso de máscaras em locais públicos. Foram visitados supermercados da Zona Norte da capital foram visitados. As visitas continuaram na manhã desta terça-feira, dia 05, em Nossa Senhora do Socorro.

A ação fiscalizou se funcionários e clientes estavam de máscaras no interior das lojas. A diligência do Procon/SE e do MPSE abrangeu supermercados varejistas e atacadistas locais e de rede nacional localizados na capital sergipana.

Durante as fiscalizações, foram feitos nove autos de constatação, nos quais foram feitas orientações sobre a obrigatoriedade do uso do equipamento de proteção individual diante da pandemia da Covid-19 e da determinação do decreto governamental. As visitas continuam nesta terça-feira, 5.

Fonte e foto SSP