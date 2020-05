A dúvida sobre as eleições

06/05/20 - 00:57:22

Diógenes Brayner – [email protected]

Há certa angústia nos pré-candidatos às eleições de outubro: a incerteza de que elas realmente acontecerão na data marcada, se serão transferidas para novembro e dezembro, ou se ficarão para 2022, quando ocorrerá eleição única de vereador a presidente da República. Essa última hipótese praticamente está descartada. Prorrogação de mandatos para coincidência de pleito, só através de PEC, que não seria aprovado pelo Congresso.

Nos bastidores, os pré-candidatos se perguntam sobre isso. Um dos receios é que se faça a transferência dos Fundos de Campanha para investir no combate à pandemia. O vírus ainda está ascendente e a previsão é que se estenda até junho, com um aumento rápido do número de mortes, neste momento já assustador. Os políticos não vão às ruas até para não dar mau exemplo. Sequer falam em eleições, exatamente para não levar ao povo a impressão de que num momento crescente de óbitos, eles só pensam em voto. Fica tudo muito difícil.

O ministro do STF Luís Roberto Barroso, eleito o próximo presidente do TSE avisou em conversa na sexta-feira passada, que as datas das eleições municipais deste ano podem ser alteradas. Ele espera que o assunto seja decidido em junho. O 1º turno está marcado para 04 de outubro. O adiamento pode ser forçado pela pandemia da covid-19. Mas uma decisão em junho desestabiliza qualquer candidatura, principalmente a de vereador, cujas campanhas serão mais acirradas e diretamente vinculadas a cada eleitor, através dos chefes políticos.

Nos bastidores as conversas são intensas. Alguns candidatos já montaram escritórios online para conectar-se com seus redutos eleitorais, principalmente nos bairros de Aracaju, e tentarem garantir votos. Ontem, um deles disse que já deveria ter começado a pré-campanha, mas está tudo ainda muito confuso, exatamente dependendo de quando haja uma queda na pandemia, que cancelou até os festejos juninos. Sinal que pode chegar a julho.

Os pré-candidatos a prefeito também estão reclusos e precisam por seus blocos nas ruas, com objetivo de revelar programas e projetos, além de ampliar conversas para formação de grupos de apoio. É verdade que os telefones não cessam e até alguns encontros pessoais estão acontecendo esporadicamente, mas a sinalização maior é que a pandemia infectou o formato natural de se conquistar voto e de se fazer composições. Está tudo à solta e sem perspectiva, porque o tempo fechou em torno de parar um vírus que se manifesta rápido e leva à morte.

Interior e Capital estão parados. Nada se amplia embora os contatos se mantenham. Mas, via celular, o entendimento sobre formação de blocos e troca de interesses se torna vazio. Daí já há uma quase unanimidade de que as eleições tendem a ser adiadas, mas com o TSE emitindo novas regras para prorrogação do jogo. Agora é esperar…

Mércia na Saúde

A nova secretária da Saúde, enfermeira Mércia Feitosa, por coincidência também é de Propriá. Ela era coordenadora da Vigilância Epidemiológica e tem mestrado nessa atividade. A escolha foi iminentemente técnica.

*** Mércia já estava atuando de forma firme no combate à pandemia do Codiv-13. Não houve nenhuma influência política em sua indicação e seu nome foi bem aceito pela maioria dos servidores.

Luciano vai bem

O deputado Luciano Bispo, presidente da Alese, está bem, apesar de infectado pelo Covid-19. Não sente sintomas, mas se mantém em recolhimento social e acompanhado por médico.

*** Mulher e filhas de Luciano também fizeram o teste do coronavirus e o resultado foi negativo.

Sessão suspensa

Sessões online da Assembleia foram suspensas e ainda não há data para recomeçarem. Todo o prédio está sendo desinfetado, para evitar novos casos.

*** Também foi providenciado o teste rápido para todos os servidores da Alese.

Zezinho atento

O deputado Zezinho Sobral (Podemos), que testou positivo para o Covid-19, diz que, virtualmente, segue atento e vigilante às ações de enfrentamento ao coronavírus em Sergipe.

*** – Reforço à vocês a importância do isolamento social, o uso obrigatório de máscaras, a lavagem das mãos, o uso do álcool em gel. São ações vitais de prevenção e combate!

Circula tabela

Segundo tabela sobre o crescimento do Covid-19 nas Capitais, montada em Porto Alegre, dá exatamente Aracaju como a cidade que o vírus mais se expande neste momento.

*** A tabela diz que a Capital gaúcha é que mantém menor crescimento. Há descrédito nos percentuais.

Recebe em casa

Lojas dos shoppings e do bairro 13 de Julho então abertas internamente e trabalhando via internet. Enviam suas ofertas aos clientes, através do whatsapp, e vendem bem.

*** A entrega é feita na residência do comprador, com ofertas que vão até 20%, mesmo nesse período de pandemia.

Usando churrasquinho

As agências da Caixa Econômica em Sergipe continuam aglomerando pessoas em frente, mesmo com os cuidados na formação de filas, para evitar a transmissão.

*** Ontem, em um bairro de Aracaju, em frente a uma agência da CEF, quatro amigos que receberam o auxílio emergencial do Governo, juntaram-se em um carrinho de espetinho e fizeram a farra com churrasquinho e cerveja bem gelada.

Foucinho de porco

Em outra agência da CEF, na 13 de Julho, um senhora debochou de que quem estava usando mascaras: “todos vocês estão com o foucinho de porco”.

*** Declarando-se vidente, a mulher disse que essa pandemia era uma bobagem: “forte vocês vão sentir é a que vem em agosto”.

*** Educado, um funcionário da CEF solicitou a retirada da senhora e pediu que ela só retornasse com a máscara.

Collor e imprensa

O senador Fernando Collor de Melo disse que a “liberdade de imprensa é essencial ao Estado Democrático de Direito. Não fazem bem à Democracia ataques constantes”.

*** – O Brasil tem assuntos graves e urgentes para solucionar e não podemos desperdiçar tempo com querelas equivocadas, desnecessárias e infrutíferas, disse.

Torna sem efeito

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Osório de Araújo Ramos Filho, tornou sem efeito, segunda-feira, a portaria nº 34/2018, que aposentou compulsoriamente o magistrado José Anselmo de Oliveira, do Juizado Especial da Fazenda Pública, com vencimentos proporcionais ao tempo de contribuição.

*** O juiz Anselmo Oliveira deve retornar ao mesmo setor jurídico que ocupava antes.

Ambiente político

– No meio de uma pandemia, quando mais precisamos de um ambiente político de tranquilidade e união, o que estamos vendo é justamente o contrário, disse o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD).

*** E continuou: “um presidente que se envolve em polêmicas quase que diariamente e cria instabilidade dentro do seu próprio governo”.

*** E mais: “espero que o Congresso continue focado no trabalho e não caia nas provocações do presidente”.

Apoiar Edvaldo

O ex-deputado Heleno Silva (Republicanos) acha que, neste momento, os partidos que estão conversando com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, têm que esperar a questão da pandemia passar, para continuar o diálogo.

*** O Republicanos está estruturado e a tendência é apoiar Edvaldo Nogueira como vem sendo posto.

Falou com Belivaldo

Heleno Silva lembrou que em reunião com o governador Belivaldo Chagas “dissemos que apoiaríamos o candidato dele”.

*** – E isso estará em pauta na definição partidária.

Reunião Online

O presidente regional do Republicanos, ex-deputado Jony Marcos, está planejando uma reunião online com os pré-candidatos a prefeito e a vereador do partido no Estado.

*** Vai falar sobre as eleições e a possibilidade de adiamento, além das medidas para candidaturas.

Só por telefone

Quem quiser falar com o deputado estadual Gilmar Carvalho (PSC) só por telefone ou whatsapp. Ele não sai do apartamento por nada nesse mundo já há mais de 40 dias.

*** Faz o programa de radio de seu gabinete no apto.

Procura política

Segundo fonte próxima a ele, o deputado Gilmar Carvalho vem sendo procurado por partidos que disputam a Prefeitura de Aracaju.

*** Dois deles já bem vistos e divulgados: o Cidadania e o DEM. Um terceiro que chega a surpreender: o PT via Marcio Macedo. E um quarto mais recente: o PSB, através de Valadares Filho.

*** Ontem um quinto partido o procurou para conversar: o Patriotas.

*** Um fato: se as eleições forem adiadas para 2022, Gilmar Carvalho será candidato à Prefeitura. Isso estaria decidido.

Um bom bate papo

Erro nosso – A coluna errou ontem ao denominar de Paulo Sérgio, o pré-candidato a prefeito pelo DC, delegado Paulo Márcio.

O Antagonista – Celso de Mello dá 72 horas para Presidência enviar vídeo de reunião de Bolsonaro com Moro.

Marcos Cardoso – Senhores deputados federais sergipanos, o governo acabou. Por que prolongar essa agonia?

Painel da Folha – Ministro da Saúde se compromete a fazer campanha publicitária pelo isolamento social. (NC) Será afastado sim.

Roberto Requião – Perdoe a franqueza: o depoimento do Sérgio Moro à Polícia Federal é absolutamente ridículo e inconsistente. Moro e Bolsonaro são a mesma coisa.

Juiz internado – O juiz federal Marcelo Bretas é internado em hospital do Rio, onde passa por exames sobre contaminação pelo coronavírus.

Máscaras e regras – Camilo Santana prorroga decreto de isolamento social no Ceará; com uso obrigatório de máscaras e regras mais rígidas.

Joice Hasselmann – Isso é um absurdo! Lotearam o governo para bloquear uma CPI que poderia culminar no impeachment. É o novo mensalão.

Barbara Gancia – Parece óbvio que Celso de Mello está planejando sair do STF “para entrar para a história”. No melhor sentido possível, pela porta da frente.