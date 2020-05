Com previsão de maré alta, equipes atuam preventivamente

06/05/20 - 13:40:09

Na manhã desta quarta-feira, 6, a Prefeitura de Aracaju, por meio do serviço de SMS da Defesa Civil, emitiu alerta à população com a previsão de maré alta. Além de precaver os moradores, sobretudo os das áreas com histórico de inundações, a administração municipal, junto a diversos órgãos, trabalha de maneira preventiva para controlar os possíveis transtornos advindos da alta da maré.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado, a previsão de maré alta vai até a próxima sexta, dia 8. “A maré desta quarta é de 2.3, mas amanhã [quinta] é de 2.4, que deve ter um impacto maior nas áreas que costumam ter inundação. O trabalho é voltado para a prevenção, até porque choveu bastante recentemente, o que pode, sim, ter um impacto. Por isso, toda atenção deve ser redobrada e a Defesa Civil encaminha os alertas via SMS justamente para que os moradores, principalmente das áreas de risco, possam se preparar, se precaver da melhor maneira possível”, explica.

Entre esta quarta e a sexta-feira, a maré deve atingir 2.4 metros, variando progressivamente a partir das 15h32. Na quinta, dia 7, a alta deve acontecer por volta das 16h15 e, na sexta (8), em torno das 17h.

As localidades onde historicamente há alagamentos em virtude da maré alta são as adjacências da Praça da Imprensa e arredores do canal da avenida Anísio Azevedo, no bairro 13 de Julho, zona Sul, e no conjunto Bugio, zona Norte, mais especificamente no loteamento Estrela do Oriente, além de algumas áreas do bairro Jardim Centenário.

“Como sempre fazemos, recomendamos algumas medidas por parte da população que mora nessas regiões. Se possível, trinta minutos antes da alta da maré, saiam de casa e procurem abrigo na casa de familiares e deixem os móveis numa parte mais alta da casa. Para as pessoas que têm carro e o local onde o veículo fica estacionado costuma inundar, sugerimos que coloque numa região em que não haja risco. Enviaremos o alerta horas antes, justamente para que as pessoas possam se preparar adequadamente”, orienta Silvio Prado.

A Defesa Civil de Aracaju está monitorando as regiões e de prontidão para atendimento às demandas que possam surgir, inclusive, através do serviço emergencial 199, que funciona 24h, em todos os dias da semana.

A Prefeitura de Aracaju vem reforçando as ações preventiva, através da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) e Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), de maneira a intensificar os trabalhos de otimização do sistema de drenagem e limpeza, nas localidade mais vulneráveis.

Foto Silvio Rocha