Deputado pede que população não deixe de doar sangue por causa da pandemia

06/05/20 - 12:52:08

O deputado estadual Dr. Samuel Carvalho (Cidadania 23) pede a população para que não deixe de doar sangue neste período de quarentena por conta do Coronavírus. O número de doações vem sofrendo uma queda por razão da pandemia. Segundo o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), o atendimento permanece normal, mas as doações caíram 50%.

O parlamentar orienta à população que as doações de sangue devem continuar acontecendo neste momento em que o país registra casos e óbitos por coronavírus. “Diante da necessidade de manter os estoques e a rede abastecida de sangue, faço esse apelo aos doadores para que não deixem que fazer sua doação no Hemose. Estamos vivendo com o coronavírus, mas as outras doenças como anemias crônicas, acidentes que causam hemorragias, complicações decorrentes da dengue, febre amarela, tratamento de câncer e outras doenças graves, continuam ocorrendo, por isso peço a sua ajuda”, relatou.

A assessoria do Hemose informou que por conta da pandemia, o serviço intensificou o agendamento das doações. A medida busca incentivar a doação e garantir a segurança de funcionários e dos voluntários. O Centro de Hemoterapia funciona das 07:30 às 17h de segunda-feira a sexta-feira. Para agendar basta ligar para um desses números: 3225 – 8039 / 3259 – 3174.

Por Cris Silva

Foto assessoria