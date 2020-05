FELIZOLA E PRISCILA, FILHA DE BELIVALDO, TESTARAM POSITIVO PARA O COVID-19

06/05/20 - 11:26:31

O secretário Geral do Governo do Estado de Sergipe, José Carlos Felizola, usou as redes sociais nesta quarta-feira (06) para informar que testou positivo para o covid-19. Ele está assintomático, em sua residência, sob cuidados médicos. “Amigos(a), na manhã de hoje testei positivo para o coronavírus. Estou bem, ao menos fisicamente, e cumprirei minha quarentena conforme recomendações dos organismos de saúde. Peço a Deus que proteja todos nós sergipanos”.

Também confirmado positivo para o vírus, a sua mulher, Patrícia Felizola, filha do governador Belivaldo Chagas.

Em sua página no twitter, Priscila disse que “tempos difíceis… nos últimos meses eu e minha família procuramos nos proteger e proteger o próximo. Respeitamos todas as regras do isolamento social, até porque entendemos ser essencial para minimizar os impactos dessa pandemia. Mas o vírus infelizmente vai chegar, hoje eu estou positiva para o covid19. Peço que continuem em casa e se protejam! A sensação é de medo, mas tenho muita fé e vamos superar mais esse desafio que a vida nos deu! Rezem por nós e respeitem a todos, ajudem a salvar vidas”, disse Priscila.