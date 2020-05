MOTORISTA É PRESO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE APÓS INVADIR A CONTRA-MÃO

06/05/20 - 07:37:04

Um motorista foi preso no inicio da noite desta terça-feira (05), após invadir a contra-mão da rótula localizada na avenida Maranhão, em Aracaju.

As informações passadas pela CPTran são de que o condutor de um Corsa invadiu a contramão na rótula da avenida Maranhão, não causando um acidente grave porque foi flagrado pela viatura do CPMC (Comando do Policiamento da Capital) que solicitou o apoio da CPTRAN, onde foi constatada a embriaguez do condutor do CORSA.

Os policiais informaram que o motorista não conseguia ficar em pé. Após fazer o teste do etilometro (bafometro), o resultado deu 1, 17 mg/ l de álcool expelido no ar (a legislação determina a prisão após 0, 33 mg/l).

O condutor foi conduzido a delegacia para o devido procedimento.

Nas ultimas 24 horas, três acidentes foram registrados com 03 pessoas lesionadas e não houve nenhuma fatalidade. Todos os 03 acidentes envolvendo condutores de motocicletas.

Com informações e foto da CPTRAN