LIBERDADE DE IMPRENSA: ATAQUES SÃO REPUDIADOS PELO DEPUTADO JOÃO DANIEL

06/05/20 - 05:48:42

A imprensa tem sido um dos alvos escolhidos pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para receber ataques promovidos por ele e seus apoiadores quase que diariamente. No domingo passado, em ato contra a democracia realizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, jornalistas que trabalhavam na cobertura foram atacados por manifestantes que apoiam o governo. Nesta terça-feira, dia 5, Bolsonaro votou a agredir jornalistas que o entrevistavam na saída do Palácio da Alvorada, mostrando seu total desrespeito à liberdade de imprensa.

Em discurso na Câmara, o deputado federal João Daniel (PT/SE) repudiou esses ataques que, segundo ele, não são admissíveis num Estado Democrático de Direito. “Não é possível que o governo Bolsonaro continue, a cada dia, tomando atitudes grosseiras e autoritárias, como se fosse o dono do poder, um ditador”, declarou o parlamentar em discurso na sessão da Casa. Ele ressaltou que é preciso que a sociedade brasileira, todas as forças democráticas, o Congresso Nacional e os demais Poderes estejam à altura para defender a Constituição brasileira e a democracia.

“E o nosso compromisso, como bancada do Partido dos Trabalhadores e como Coordenação do Núcleo Agrário dessa bancada, é com uma pauta importante na defesa do Brasil, da democracia e do Estado Democrático de Direito”, afirmou o deputado. João Daniel também destacou que nesse momento pelo qual passa o país com a pandemia, já sendo considerado o epicentro da Covid-19 no mundo, é preciso, mais do que nunca, cuidar da vida da sua população, da saúde pública e da democracia.

Ele declarou que repudia qualquer tipo de violência que seja cometida em qualquer lugar do país, como a ocorreu no último domingo. “Um sinal de autoritarismo, de pessoas que não respeitam o direito à liberdade de imprensa, uma conquista do nosso povo lutador e trabalhador. Por isso deixamos registrada a nossa posição e a nossa firmeza enquanto Partido dos Trabalhadores, enquanto aqueles que defendem a democracia”, disse João Daniel, ao ressaltar que durante as sessões remotas da Câmara que vêm acontecendo o PT tem votado favorável em todas as propostas que defendam o povo brasileiro e as instituições democráticas, em especial as que visem cuidar da saúde e da vida da população.

Por Edjane Oliveira

Foto assessoria