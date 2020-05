MP decide arquivar pedido de investigação sobre hospital

06/05/20 - 17:11:24

Em parecer técnico, o promotor de justiça Jarbas Adelino decidiu pelo arquivamento do pedido de investigação da construção do Hospital de Campanha de Aracaju, após analisar documentos e realizar vistorias, concluiu que não há irregularidade cometida por parte da Prefeitura Municipal.

Sobre essa decisão da promotoria, o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) posto nas redes sociais que “a oposição tentou, mais uma vez, enganar a população com denúncias vazias e prejudicar a construção do hospital de campanha. Mas a ética, a transparência e a lisura do nosso trabalho, aliados à verdade da nossa postura prevaleceu”.

Edvaldo admite que “apesar daqueles que trabalham o tempo todo contra o povo, nós seguiremos firmes, lutando pelo melhor para nossa gente. Aracaju me conhece, sabe do meu amor pela cidade e da minha responsabilidade. Estou inteiramente dedicado a combater o coronavírus. Não tem sido tarefa fácil, mas sabendo que existe um longo caminho pela frente, mas vamos conseguir”.