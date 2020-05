“O compromisso com o cidadão aracajuano deve prevalecer”, diz Dr. Manuel Marcos

06/05/20 - 16:35:41

O vereador Dr. Manuel Marcos (PSD) segue cumprindo e honrando o compromisso com o Poder Legislativo. Durante a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), em modalidade virtual, desta quarta-feira, 6, ele ponderou acerca de diversas proposituras presentes na pauta de votação do dia. “O isolamento social não pode afetar nossa produtividade. O momento é de preservação da vida e o compromisso com o cidadão aracajuano deve prevalecer”, declara.

O parlamentar votou favorável a todas proposituras por compreender as iniciativas e impactos sociais positivos. No decorrer da votação, reconheceu a relevância do Projeto de Lei (PL) n°192/2019, de autoria do vereador Cabo Didi (PSC), que dispõe sobre o programa de artes marciais nas escolas do município de Aracaju. “A modalidade pode colaborar com a redução do aspecto psicológico agressivo em crianças e jovens. Além de, promover o resgate de nossa juventude e ensinar que o uso da força não é para ser aplicado em atos agressivos e sim, em gestos cordiais e de amor”, opina.

Outra medida enaltecida por Dr. Manuel Marcos é o PL n° 254/2019, que cria o programa municipal de prevenção do acidente vascular cerebral (AVC), na capital sergipana. “O projeto é de grande sensibilidade, o AVC pode ter várias origens e muitas vezes o indivíduo nem se dá conta que pode estar prestes a ser acometido por um. Uma das causas principais é a hipertensão e eventos cardíacos”, disse o parlamentar em anuência com a iniciativa que é de autoria vereador Isac Oliveira (PDT).

A propositura n°266/2018, que antevê a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos municipais às pessoas cadastradas no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, também foi bem vista. “A medida é de um simbolismo extraordinário, visto que indiretamente poderá incentivar as pessoas a se disponibilizarem a doar medula. Deste modo, poderemos salvar e ampliar vidas”, destaca.

Por Lucivânia Pereira