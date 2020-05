OPERAÇÃO CONJUNTA DA PC E MILITAR RESULTOU EM TRÊS PRISÕES EM CARIRA

06/05/20 - 05:06:33

Durante a ação, foram apreendidas drogas, arma de fogo e recuperados objetos roubados

A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, realizou nesta terça-feira (05) no município de Carira uma operação com o propósito de cumprir os mandados de busca e apreensão e de prisão temporária expedido em desfavor de Tiago Oliveira Santos.

Os policiais ao entrar na residência prenderam Tiago, que não reagiu durante a abordagem. Uma busca foi iniciada no local, e foram encontrados no imóvel um revólver calibre .32, maconha, cocaína e crack, uma balança de precisão, alguns pequenos pinos vazios, utilizados para acondicionar cocaína, e a quantia de R$ 1.000,00.Também foram apreendidos um aparelho celular e um notebook que haviam sido roubados.

Tiago é investigado por ter envolvimento em roubo ocorrido no início de abril na zona rural do município de Carira. Na ocasião, ele e outro indivíduo ainda não identificado, munidos de arma de fogo e com extrema violência, abordaram uma mulher que passava de carro por uma estrada vicinal de um povoado. A Polícia Civil após levantar provas da participação dele no delito, representou pela prisão temporária.

Mais dois suspeitos que também estavam na residência durante a operação, identificados como Israel Oliveira Santos e José Adilson Alves de Andrade, suspeitos de traficar drogas com Tiago, foram presos em flagrante. Os três homens foram encaminhados à delegacia para que as medidas cabíveis fossem adotadas.

As informações e foto SSP