PL QUE IMPLANTA AULAS DE ARTES MARCIAIS NAS ESCOLAS PÚBLICAS É APROVADO

06/05/20 - 12:44:36

Na manhã desta quarta-feira, 6, foi aprovado o Projeto de Lei nº 192/2019 de autoria do vereador Cabo Didi (PSC), que tem como objetivo a implantação de aulas de artes marciais nas escolas públicas municipais. A finalidade do PL é estimular o desenvolvimento cognitivo da criança e adolescente na prática por meio desta modalidade esportiva, além de fomentar a formação do caráter do ser humano.

Para o parlamentar, as artes marciais é importante para o desenvolvimento da criança e do adolescente, pois influenciam no avanço do conhecimento pedagógico de cada jovem de forma positiva. A prática esportiva abre caminhos que podem ser percorridos por eles, que ajudam no crescimento diário e na vida profissional. “Além de trabalhar a individualidade, a lucidez e axilologia de cada um, que é o encontro com seu EU, e com isso a certeza que as drogas não é o melhor para sua trajetória”, colocou Cabo Didi.

Durante a 3ª votação do Projeto de Lei nº 192/2019, os vereadores Américo de Deus, Emília Corrêa, Dr. Manuel Marcos, Isac Silveira e Jason Neto parabenizaram a iniciativa do projeto, pela linha educacional voltadas aos jovens. Os vereadores Cabo Amintas, Isac e Jason Neto subscreveram o PL pela sua importância e que teve a aprovação de todos os parlamentares.

Por Patrícia França