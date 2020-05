PM PRENDE HOMEM POR GOLPE EM POSTO DE COMBUSTÍVEL NA ZONA DE EXPANSÃO

06/05/20 - 13:23:53

Policiais da Força Tática do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam um homem com mandado de prisão em aberto após ele tentar aplicar um golpe num posto de combustível da Zona de Expansão. Os militares foram acionados por meio do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).

De acordo com as informações policiais, os PMs chegaram ao local e foram informados pelo frentista que o suspeito havia abastecido um veículo dias antes, não tinha pago e, novamente, tentou realizar o mesmo golpe.

Os policiais realizaram consultas e verificaram que o homem tinha várias passagens por estelionato e furto, inclusive pela Polinter. Ele também possuía mandado de prisão em aberto. Diante das circunstâncias e das evidências, o suspeito foi conduzido para a Central de Flagrantes.