PM PRENDE HOMEM QUE AMEAÇAVA POPULARES COM REVÓLVER EM ARACAJU

06/05/20 - 14:06:39

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam um homem em flagrante por posse ilegal de arma de fogo na noite dessa terça-feira, 5, no bairro Jardim Centenário. O suspeito estaria ameaçando a população local com um revólver.

Segundo as informações policiais, os militares realizavam rondas pela localidade quando foram acionados por populares. Estes disseram que um homem estava em posse de um revólver e com um capacete preto ameaçando as pessoas.

Ao chegar na localidade informada, os policiais visualizaram o suspeito, que, ao perceber a presença policial, entrou abruptamente em uma casa. Os policiais o alcançaram e apreenderam, com ele, um revólver calibre 38, com seis munições intactas;. além de 49 pedras de crack e R$ 28.

Diante das circunstâncias, ele foi detido e encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis ao caso.

Informações e foto SSP