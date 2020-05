PMA VOLTA DISPONIBILIZAR ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS NO CEMAR

06/05/20 - 16:17:25

O Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (Cemar), localizado no bairro Siqueira Campos, ligado à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), voltou a disponibilizar aos pacientes, nesta quarta-feira, 6, os atendimentos de todas as especialidades médicas.

A ação passou a colocada em prática desde o último dia 20 de abril, de maneira gradativa, com o retorno de especialidades como Cardiologia (adulto e pediátrica), Nefrologia, Endocrinologia, Pneumologia, Reumatologia e Neurologia. Além disso, o exame Ecocardiograma Transtorácico (adulto e pediátrico) também voltou a ser disponibilizado.

“Hoje voltamos os atendimentos com todas as especialidades no Cemar, onde estão sendo realizados, por blocos de horários diferenciados, previamente acordados com os pacientes que estão sendo acompanhados. Desta maneira, evitamos as aglomerações e respeitamos tanto os decretos municipais quanto às recomendações da Organização Mundial da Saúde,” explicou o secretário Adjunto da SMS, Carlos Noronha.

Noronha também acrescenta que, durante o período de suspensão, alguns serviços foram mantidos, a exemplo das consultas com pneumologista e dermatologista para pacientes diagnosticados com tuberculose e hanseníase; Também foram mantidos serviços de infectologia adulto e pediátrico; obstetrícia, cardiologia, endocrinologia e pneumologia para pré-natal de risco; e consultas em cirurgia vascular no ambulatório de feridas. Além dos exames de ultrassonografia obstétrica, morfológica, obstétrica com Doppler para pré-natal de risco, e tratamento do pé torto.

Para o retorno dos atendimentos, o Núcleo de Regulação da SMS está contatando os usuários. “O agendamento será via sistema de regulação, devendo o usuário comparecer a Unidade Básica de Saúde para receber a autorização. O atendimento será presencial, respeitando o horário marcado. Os usuários devem ficar atentos aos seus horários, além do uso de máscaras e, se possível, comparecer, sem acompanhante, a fim de evitar aglomerações”, enfatizou a coordenadora do Núcleo de Controle, Avaliação e Regulação da SMS (Nucar), Tina Cabral.

Segundo a coordenadora da Rede de Atenção Especializada (Reae), Maria José Teles Melo Coutinho, pelos decretos estadual e municipal, os pacientes devem usar máscaras obrigatoriamente, para ter acesso aos serviços de saúde. “A orientação vem sendo feita já no momento do contato telefônico pelo Nucar. O usuário é informado que o uso da máscara é imprescindível, desde quando sai de sua casa, no acesso à unidade de saúde onde passará pelo atendimento, e em seu retorno ao domicílio, sem se expor ao risco de transmissão, bem como não exponham os profissionais de saúde que estão trabalhando”, afirmou.

Crisláine Soares é uma das pacientes que recebeu a ligação do núcleo e compareceu para seu atendimento. “Recebi a ligação para o agendamento e hoje vim ao atendimento. Foi super rápido, e fui muito bem atendida” elogiou.