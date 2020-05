Polícia Militar do estado de Sergipe inicia o Projeto Comando Itinerante

06/05/20 - 15:40:56

Na última terça-feira(05),teve início o Projeto Comando Itinerante, realizado pela Polícia Militar de Sergipe. A ação visa estreitar ainda mais o canal de diálogo entre o Estado Maior da Corporação e a tropa. A primeira unidade visitada pelo Comando Itinerante foi o 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), responsável pelo policiamento ostensivo no município de Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com o comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, coronel Marcony Cabral, além dele, a estratégia inovadora busca envolver todos os oficiais do Estado Maior, desde o subcomandante-geral, coronel Paulo Paiva, até os comandantes do Policiamento da Capital e Interior, coronéis Moura Neto e Fábio Rolemberg, respectivamente, na rotina diária dos Batalhões localizados em todo o estado.

“A visita desses oficiais ao 5º BPM tem o objetivo de prestigiar o trabalho dos nossos policiais militares, tanto dos comandantes de unidades de área, como também, dos nossos praças, que estão diariamente na linha de frente. Saímos do Quartel do Comando Geral (QCG) e viemos até a nossa tropa para ouvirmos as demandas e as dificuldades inerentes à cada área. Enfim, é um momento para estarmos mais próximos dos militares que fazem o serviço ostensivo e preventivo com tanta eficiência”, explicou o comandante da PMSE.

O Comando Itinerante continuará nas próximas semanas e deve contemplar todas as unidades que fazem parte da Corporação.

Fonte e foto assessoria