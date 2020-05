TRT 20ª REGIÃO: CEJUSC DO 2º GRAU CELEBRA ACORDO POR VIDEOCONFERÊNCIA

06/05/20 - 05:08:43

TRT 20ª REGIÃO: CEJUSC DO 2º GRAU CELEBRA ACORDO POR VIDEOCONFERÊNCIA

O distanciamento social imposto pela pandemia da Covid-19 não impediu a continuidade da prestação jurisdicional no TRT da 20ª Região. Nesse sentido, o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas em Sergipe (Cejusc) continua suas atividades, por meio de audiências telepresenciais.

No Cejusc de 2º grau, que no mês de abril teve à frente o desembargador Jorge Antônio Andrade Cardoso, realizou, no dia 28/4, quatro audiências para tentativa de conciliação em processos que se encontravam em grau recursal. Desse total, foi homologado acordo em um dos processos, no valor de R$ 26 mil, e outro processo teve audiência redesignada para o mês de maio.

De acordo com o desembargador Jorge Antônio, as audiências telepresenciais são um caminho para a celeridade. O magistrado acrescenta que o Cejusc tem o papel de mudar a cultura de “levar à última instância”, já que, segundo ele, a conciliação tem o objetivo de encerrar o processo.

“O que constatamos é que há, ainda, muitos empregadores resistindo a aceitar o fim do processo e a pagar direitos que já foram reconhecidos, já que houve sentença do juiz”, observa.

No Cejusc, “há a necessidade de atrair os empregadores bem intencionados, de boa fé, para que a conciliação resulte em propostas razoáveis, e o processo seja então finalizado”, pontua.

O desembargador declara que não sentiu dificuldades em realizar audiência por videoconferência, mas salienta que faz sentido que alguns advogados ainda tenham certa resistência.

Para a advogada Sandra Azevedo, que participou da audiência em que foi celebrado o acordo, a experiência da videoconferência foi tranquila. “De fato, em tempos de pandemia e isolamento social, a audiência telepresencial permite a marcha processual”, afirma. Ressalta, contudo, que ainda há uma certa preocupação da advocacia quanto às futuras audiências de instrução telepresenciais.

Solicitações de audiências de conciliação

Os pedidos para realização de audiências de conciliação nos processos com recurso pendente de análise no 2º grau podem ser encaminhados para o e-mail [email protected] ou solicitados à Secretaria Judiciária, pelo telefone 2105-8888.

Ascom/TRT20