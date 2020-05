Belivaldo não flexibiliza abertura do comércio nesta quinta. Situação não muda até dia 18

07/05/20 - 02:05:06

Informação de fonte do Palácio do Planalto informa que nesta quinta-feira (07) o governador Belivaldo Chagas (PSD) volta a assinar decreto sobre flexibilização do comércio, mas não vai alterá-lo. Manterá a mesma decisão adotada na semana passada e só voltará a rever a possibilidade de flexibilização na segunda-feira (18).

A mesma fonte disse que a preocupação do governador Belivaldo Chagas é com o aumento de leitos nos hospitais públicos – inclusive para a UTI – “enquanto isso não acontecer, não haverá mais flexibilização para abertura de novos segmentos do comércio”, disse a mesma fonte.

Segundo ainda informação passada ao Faxaju Online, a decisão do governador em relação em evitar uma nova flexibilização no comércio, baseia-se no aumento de infecções que o Covid-19 registra em em Sergipe: “Belivaldo não está preocupado com as consequências políticas, o seu foco é evitar que mais pessoas adquiram o virus e com isso possam asfixiar o sistema de Saúde”, explicou a fonte.

Acrescentou que os 60 respiradores adquiridos na China e Alemanha, através de compra conjunta do Consórcio do Nordeste, ainda não chegaram a Sergipe. Nesse momento o Consórcio está em contato com a Turquia para aquisição de novos respiradores. Mais imediato está a ampliação de leitos de 85 para 150: “enquanto isso não ocorrer, com certeza não haverá flexibilização.