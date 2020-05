COBRADOR É AGREDIDO AO TENTAR IMPEDIR ENTRADA DE PASSAGEIRO SEM MÁSCARA

07/05/20 - 09:18:10

O cobrador de um ônibus do transporte público de Aracaju foi agredido com pedras ao tentar impedir na manhã desta quinta-feira (07) que um usuário entrasse sem máscara no coletivo.

O uso obrigatório do equipamento foi anunciado no dia 27 de abril, pelo governo de Sergipe, para impedir a disseminação do novo coronavírus e por conta disso, o cobrador tentou impedir a entrada do passageiro sem a máscara.

As pedras acertaram a cabeça da vítima, que teve ferimentos leves. Uma janela do ônibus também foi danificada.

Foto Sintra