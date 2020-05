Defesa de Rose Miriam contesta suposto namorado de Gugu. O chef Thiago Salvático entrou na Justiça para ter direito à herança do apresentador, alegando que tinha um relacionamento com ele

07/05/20 - 17:10:47

A defesa da médica Rose Miriam Di Matteo se manifestou nesta quinta-feira, 7, após a repercussão de uma notícia envolvendo a herança do apresentador Gugu Liberato.

O site Notícias da TV teve acesso ao processo no qual o chef Thiago Salvático afirma ter vivido um relacionamento com Gugu e, por isso, solicita reconhecimento de união estável. Em ação protocolada na 9ª Vara de Família e Sucessões do Foro Central da Comarca de São Paulo, Thiago, que mora na Alemanha, declara ter se relacionado com Gugu durante sete anos, sendo três deles com uma vida conjugal. Eles teriam iniciado o romance em 2012, alguns meses após se conhecerem em novembro de 2009. A primeira relação sexual teria ocorrido em julho de 2013.

Para Nelson Wilians, advogado de Rose, trata-se de “mais um episódio que expõe a família e a reputação do apresentador, além de uma tentativa sórdida de criar tumulto processual”.

“Não tive acesso ao processo, mas, de antemão, pergunto: o relacionamento era público, contínuo e com o objetivo de constituir família? Não é possível sequer saber se realmente houve um relacionamento, porque não me consta que Gugu se assumisse homossexual”, disse Wilians em nota. “Admitindo-se que houve um relacionamento que não de amizade, o que é questionável, reafirmo, a Justiça tem parâmetros bem definidos para ponderar os fatos”.

No último dia 10 de abril, quando Gugu completaria 61 anos, ele publicou em suas redes sociais uma foto dos dois em Paris e fez uma homenagem. “A morte não separa as pessoas que amamos pois elas continuam vivas dentro dos nossos corações. O dia 10 de abril é dia de lembrar com alegria tudo o que você fez e representou, a pessoa gentil e carinhosa que só transmitia amor e contagiava a todos com o seu enorme carisma. Eu tenho certeza de que você está em algum lugar muito especial ao lado de Deus. Parabéns!”, escreveu o chef.

Entenda o caso

A médica Rose Miriam Di Matteo, que teve três filhos com Gugu – João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 16 -, pede na Justiça o reconhecimento de união estável com o apresentador. Com isso ela teria direito à metade da herança, que no total é avaliada em R$ 1 bilhão. Ela foi excluída do testamento feito por Gugu em 2011 e lido em novembro, poucos dias após a morte, no qual ele deixa o patrimônio para seus três filhos e cinco sobrinhos.

A família do apresentador garante que eles eram apenas amigos e tinham um contrato para a criação dos filhos, mas não uma relação como casal. A defesa de Rose contesta.

Gugu morreu aos 60 anos, após sofrer uma queda e bater a cabeça em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, no dia 20 de novembro. A morte do apresentador foi confirmada publicamente no dia 22, quando a família anunciou que todos os órgãos seriam doados.

Fonte/Foto: globo.com