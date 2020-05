Deputado João Daniel reafirma pré-candidatura de Márcio Dória em Propriá

07/05/20 - 16:52:19

Em entrevista concedida ao Programa Inove Notícias, apresentado por Kleber Alves, o deputado Federal e presidente Estadual do Partido dos Trabalhadores em Sergipe (PT) João Daniel, reforçou que Márcio Dória será sim, o pré-candidato a prefeito de Propriá, pelo partido.

João Daniel disse que Márcio Dória é um excelente advogado, e uma pessoa preparada para mudar o quadro atual do município de Propriá.” Márcio foi candidato a deputado Federal na última eleição, e se mostra pronto e com condições de fazer um bom debate para a cidade Propriaense, e assim, regatarmos novamente um município que lamentavelmente passou por gestões ruins depois da saída do Partido dos Trabalhadores”, disse.

A pré-candidatura de Márcio Dória (PT) a Prefeitura de Propriá é definida pelo diretório do partido no município. Márcio agradece ao deputado João Daniel pela confiança em seus objetivos, e pelas palavras de reconhecimento. “Me filiei ao PT na certeza de que juntos faremos o melhor pelo nosso município tão querido, e que infelizmente tem passado sufoco com as más administrações recentes”, enfatizou.

Por Assessoria de Comunicação/ Márcio Dória, pré-candidato a prefeito de Propriá.