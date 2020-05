ESTUDO PREVÊ 100% DE OCUPAÇÃO DAS UTIs PARA COVID-19 EM SERGIPE EM 8 DIAS

07/05/20 - 15:33:10

Com o crescimento diário de 15% no número de casos confirmados e a atual taxa de ocupação de vagas de UTI, Sergipe terá 100% dos leitos de terapia intensiva para pacientes com covid-19 ocupados em um prazo de oito dias. É o que prevê o estudo publicado nesta quinta-feira, 7, pelo professor do Departamento de Educação em Saúde e chefe do Laboratório de Patologia Investigativa da UFS, Paulo Ricardo Martins Filho.

Atualmente, o estado tem 85 leitos de UTI exclusivamente para atender casos da doença, sendo 46 na rede pública e 39 em hospitas privados. Com 30 pacientes em tratamento intensivo, a taxa de ocupação dessas vagas é de 35,5%. Os dados são do boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira pela secretaria estadual da Saúde.

“A projeção neste cenário é que Sergipe tenha a partir da metade do mês de maio entre 3.000 e 4.000 casos confirmados do novo coronavírus, pelo menos 70 novos casos com necessidade de internamento em unidade de terapia intensiva cerca de 10 dias após o ápice da curva, e saturação precoce dos leitos disponíveis,” aponta Paulo Martins.

O estudo sugere a ampliação dos leitos nas próximas duas semanas, com aumento gradual até o final do mês, e recomenda a decretação imediata de quarentena, pelo menos, por 15 dias, com a restrição obrigatória do trânsito de pessoas sadias e a manutenção de serviços essenciais, como supermercados, padarias e farmácias.

Paulo também reforça a necessidade de ações conjuntas no planejamento técnico e adequado para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. “A boa notícia é que os resultados desse documento já estão de posse da secretaria de estado da Saúde. E também já é de conhecimento de alguns hospitais da rede privada. Isso pode ser um importante guia para planejamento estratégico em termos de leitos de UTI durante este mês de maio, evitando – se o colapso precoce do sistema de saúde no estado,” afirma.

Quem é o autor?

Paulo Martins tem experiência em epidemiologia, estatística, revisões sistemáticas e meta-análises em saúde. Ele reúne mais de 100 publicações em revistas científicas internacionais. Professor do Departamento de Educação em Saúde do campus de Lagarto, e chefe do Laboratório de Patologia Investigativa do Hospital Universitário de Aracaju. Também é professor do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde, Núcleo de Pós-graduação em Medicina, e Programa de Pós-graduação em Odontologia.

Por Abel Victor e Josafá Neto – UFS