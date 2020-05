GOL engaja 100% de seus clientes no movimento pró-uso máscaras

07/05/20 - 12:47:14

Segurança é o valor número 1 da Companhia e neste momento a empresa convida os Clientes a aderir a um movimento empático, que busca preservar a saúde, a vida e o bem-estar comum

Os acontecimentos das últimas semanas no mundo fizeram com que muitos dos nossos hábitos, atitudes e crenças precisassem ser repensados com urgência. Isso vale não só para as dinâmicas mais complexas do funcionamento da nossa sociedade como também para pequenos gestos da nossa rotina, como a frequência com que lavamos as mãos ou a forma como interagimos ou cumprimentamos pessoas socialmente ou numa reunião de trabalho.

O uso de máscaras como forma de evitar a transmissão de doenças, antes restrito a alguns países da Ásia, como o Japão, é um desses hábitos que certamente vai se tornar cada vez mais presente em todo o mundo. E no momento atual, em que ainda vivemos a fase aguda de uma pandemia de proporções planetárias, essa passa a ser uma questão de segurança coletiva, mais do que uma decisão individual.

Desde a sua fundação, há quase duas décadas, a GOL tem como um dos pilares de seu código genético o zelo obstinado pela Segurança de seus Clientes, Colaboradores e da sociedade. Não há valor que se sobreponha ao cuidado com cada detalhe na garantia dos mais altos padrões de precaução, sempre e em todos os níveis.

Assim, com base nas informações científicas mais recentes e nas recomendações de diversos órgãos públicos pelo Brasil e pelo mundo, a GOL informa que, a partir do dia 10 de maio, passará a requerer o uso de máscaras por seus passageiros em todos os voos operados pela empresa. A mesma medida já está válida para a totalidade dos Colaboradores da Companhia.

Ao longo desse período, usaremos nossos canais de comunicação para orientar àqueles que têm voos marcados conosco e compartilharemos recomendações sobre a melhor forma de confeccionar máscaras caseiras não cirúrgicas.

“Nossos levantamentos realizados nos últimos dias mostram que mais de 90% das pessoas que embarcam nos aviões da Companhia já usam máscaras. O índice evidencia que essa medida também se caracteriza pelo respeito e pela empatia, promovendo de forma enfática o preceito ético que sempre nos orientou: quando se trata de Segurança, o individual nunca se sobrepõe ao coletivo”, afirma Paulo Kakinoff, presidente da GOL.

Nosso objetivo maior, como sempre, é que todos a bordo tenham uma experiência segura e agradável no espaço compartilhado que caracteriza uma aeronave. Aproveitamos para ressaltar que os nossos já rigorosos padrões de sanitização foram intensificados nos últimos meses.

A GOL tem distribuído também luvas e máscaras de forma constante aos seus Colaboradores, além de manter à disposição, nas aeronaves, álcool em gel para a tripulação e Clientes. Adotamos ainda medidas extraordinárias de atendimento com o objetivo de reforçar os procedimentos de Saúde e Segurança, tais como a observação do distanciamento social durante o processo de embarque e a bordo, além do fechamento das salas Vip dos aeroportos e suspensão do serviço de cabine.

Com mais essa atitude temos a certeza de que estamos contribuindo para que a sociedade brasileira promova um enfrentamento não somente eficaz, mas também alinhado com nossa maneira de ser “simples, humana e inteligente”, diante dos obstáculos que se impõe nesses tempos difíceis vividos por todo o mundo.

Outras medidas

A essa conscientização natural e a esperada adesão da totalidade dos Clientes ao movimento do uso de máscaras nos voos somam-se outras medidas instituídas previamente pela GOL, dentre elas a intensificação da higienização das aeronaves.

Desde que os primeiros casos da doença foram notificados no País, os já altos padrões de sanitização das cabines foram reforçados durante os pousos e pernoites, com atenção redobrada à limpeza dos assentos e dos braços das poltronas, dos cintos de segurança, das bandejas, do piso e das paredes.

Além disso, a Companhia possui um processo aprimorado de limpeza noturna com o uso de um desinfetante de grau hospitalar para as galerias de serviço e todas as áreas de uso intenso na cabine, incluindo a dos pilotos.

As aeronaves da GOL ainda dispõem do filtro de ar HEPA, que elimina 99,7% das micropartículas dentro do avião, incluindo os germes, produzindo a cada 4 minutos, em média, a circulação de um ar sempre mais puro a bordo.

A Companhia também tem distribuído luvas e máscaras de forma constante aos seus Colaboradores, além de manter à disposição, nas aeronaves, álcool em gel para a tripulação e Clientes. Adotamos ainda medidas extraordinárias de atendimento com o objetivo de reforçar os procedimentos de Saúde e Segurança, incentivando ao máximo o distanciamento social. Orientamos todos a fazerem check-in pelo nosso site ou aplicativo e, para evitar o toque na superfície da tela, desligamos os totens de autoatendimento nos aeroportos. Esses dispositivos agora têm QR Codes que direcionam o Cliente diretamente para o nosso APP. Dessa forma, os passageiros podem se dirigir diretamente ao portão de embarque, onde devem ficar atentos à distância de outras pessoas mesmo no momento de formar filas de embarque. Nossas equipes estão atentas para incentivar essa atitude e informam a hora certa de se dirigir ao portão.

Os voos que a GOL vem mantendo em operação, em uma malha essencial neste período de distanciamento social, continuam alcançando todas as capitais do Brasil e têm sido fundamentais para transportar profissionais de saúde, que estão na linha de frente contra a Covid-19, órgãos para transplante, além de garantir deslocamentos por motivos de viagens de emergência, equipamentos médicos e promovendo repatriações, quando solicitadas.

Desde o dia 23 de março, a GOL vem disponibilizando passagens aéreas sem a cobrança de tarifa aos médicos e demais profissionais de saúde, que precisam se deslocar pelo Brasil, para prestar atendimento aos doentes vítimas do coronavírus. Os bilhetes estão sujeitos à disponibilidade nos voos.

Comunicação ao Cliente

Clientes com voos agendados para os próximos dias e meses serão comunicados, via canais digitais, sobre a nova medida do uso de máscara de proteção. A Companhia, tanto em seu site www.voegol.com.br quanto nas redes sociais e no aplicativo, irá disponibilizar um manual sobre a confecção de máscaras caseiras, um procedimento bastante simples. Dúvidas poderão ser sanadas pelo telefone da Central de Relacionamento: 0300 115 2121.

A GOL LINHAS AÉREAS

A GOL Linhas Aéreas é a maior Companhia aérea do Brasil, com mais de 36 milhões de Clientes transportados por ano, e líder no segmento corporativo e de lazer. Em 19 anos de história, democratizou o transporte aéreo no País e se tornou a maior empresa de baixo custo do setor, com a melhor tarifa da América Latina. A Companhia mantém alianças estratégicas com a Air France e KLM, além de disponibilizar aos Clientes 17 acordos de codeshare – o mais recente deles foi estabelecido com a American Airlines – e 79 de interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de Ser a Primeira para Todos, a GOL tem investido continuamente em produtos, serviços e atendimento para oferecer a melhor experiência de viagem aos seus passageiros. A #NovaGOL reforça esse conceito, liderando em conforto com a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; conectividade e entretenimento, oferecendo a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo grátis; o melhor programa de fidelidade do mercado – SMILES – e um atendimento ao Cliente reconhecido e premiado por diversas organizações como ANAC, Reclame Aqui e Fórum Brasileiro de Relacionamento com o Cliente. No segmento de transporte e logística de cargas, a GOLLOG possibilita a captação, distribuição e entrega de encomendas para diversas regiões do País e exterior. Internamente, a GOL tem uma equipe de mais de 16 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da Companhia.

GOL Linhas Aéreas

AP Comunicação Estratégica | Assessoria de Imprensa da GOL NE