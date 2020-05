GUSTINHO COBRA POSIÇÃO DO GOVERNO SOBRE PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA

07/05/20 - 18:02:31

*Deputado Gustinho Ribeiro participa de audiência com ministro Onyx Lorenzoni sobre coronavírus*

O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) participou, nesta quinta-feira (07) de uma audiência pública com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, para debater as ações do Ministério relacionadas ao combate ao coronavírus no País.

Gustinho é integrante da Comissão Mista do Congresso que foi criada para acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira do Governo Federal das medidas relacionadas ao Covid-19.

Durante a reunião, o deputado Gustinho Ribeiro cobrou uma posição do Governo quanto ao pagamento da segunda parcela do auxilio emergencial. “Este pagamento estava previsto para ser realizado a partir do dia 23 de abril e depois foi adiado para o início de maio. Qual a real previsão para o pagamento dessa parcela?”, questionou Gustinho.

O deputado elogiou a ação do Governo Federal em pagar o auxílio emergencial durante esta crise. “Sabemos das dificuldades, mas o governo está de parabéns por ajudar as pessoas mais afetadas com esta crise”, afirma Gustinho. O ministro Onyx disse que espera que nesta sexta-feira, 8, o governo anuncie o cronograma de pagamento da segunda parcela do auxílio.