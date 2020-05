Lojas de shoppings oferecem delivery para as compras do Dia das Mães

07/05/20 - 13:30:11

RioMar Aracaju e Jardins disponibilizam catálogo digital e conteúdos especiais em seus sites e redes sociais

Através do projeto ‘Em Casa com Jardins e RioMar’, os dois principais centros comerciais de Sergipe compartilham, em suas redes sociais, dicas e informações valiosas para o dia a dia de toda família. E como o próximo domingo, 10 de maio, será uma data ainda mais especial, os conteúdos dos shoppings Jardins e RioMar ganham um tom de homenagem às mulheres mais importantes de nossa vida.

Nos sites dos empreendimentos, o público encontra também o catálogo “Especial Dia das Mães’ com sugestões para mulheres de diferentes estilos. E para facilitar a vida dos aracajuanos, é possível escolher e comprar o presente nas lojas favoritas com segurança e o conforto de receber o produto em casa ou na residência da homenageada.

O ‘Especial Dia das Mães’ dos shoppings Jardins e RioMar está disponível nos endereços www.shoppingjardins.com.br/maes e www.riomararacaju.com.br/maes . Acessando os perfis @ShoppingJardins e @RioMarAracaju no Instagram, o público encontra os conteúdos do projeto ‘Em Casa com Jardins e RioMar’.

Da assessoria

Foto: Divulgação