MARIA: SOU SENADORA DE TODOS, INDEPENDENTE DA BANDEIRA POLÍTICA

07/05/20 - 13:38:56

A senadora Maria do Carmo Alves revelou hoje (7) que tem ajudado ao Estado de Sergipe e aos municípios sergipanos, sem considerar bandeira partidária e posição política. “Eu fui eleita senadora de todos. O meu compromisso, não é com ideologia política, é com o povo sergipano, independente de que lado”, afirmou, ao citar como exemplo a liberação de verbas para gestores aliados e, também, adversários.

Em entrevista ao radialista Carlos Batalha, a democrata disse que tem garantido recursos de emendas para os municípios sergipanos, sem querer saber se qual o lado político do prefeito. Um dos exemplos é Nossa Senhora da Glória, cuja gestão é feita por um prefeito do PT. “O prefeito Chico dos Correios é do PT, mas tem feito um trabalho excelente à frente da administração. Todos os anos (ele está concluindo o segundo mandato), garanto recursos de emenda, pois eu não escolho partido; a minha escolha é ajudar o povo e Chico tem feito uma gestão brilhante”, pontuou.

Outra citação da senadora diz respeito ao município de Propriá, onde o prefeito (Iokanaan Santana) é adversário político do seu agrupamento, mas nem por isso, ficou sem receber auxílio. “Graças a recursos que liberamos, um bairro inteiro de Propriá vai ser pavimentado, melhorando a qualidade de vida da querida população ribeirinha”, destacou a democrata, ressaltando que de igual modo ajuda aos demais gestores.

Nessa linha de contribuir com os municípios, a senadora já garantiu cerca de R$ 45 milhões. Além disso, destinou, emergencialmente, R$ 1,5 milhão para aquisição de cestas básicas, de modo a minimizar a dor de milhares de famílias que enfrentam dificuldades, especialmente, nesse momento de isolamento social e pandemia.

A senadora, também, garantiu equipamentos agrícolas para diversos prefeitos. Alguns desses implementos foram entregue aos gestores na sede da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf), pelo presidente César Mandarino “que tem atuado de forma muito competente, como foi o caso do prefeito Fernandinho Franco, de Muribeca”.

Fonte e foto assessoria