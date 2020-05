Mariana Ulhmann fala como fica relação com Felipe Simas com 3 crianças em casa. “Sempre lembramos que antes deles, éramos nós”, disse a influencer

07/05/20 - 17:05:20

Mariana Ulhmann fez um post, nesta quinta-feira (07), para falar como fica a relação com o marido, o ator Felipe Simas, com três crianças em casa, ainda mais durante a quarentena.

“Muita gente me pergunta como está a nossa relação em meio a essa pandemia, com três crianças em casa.. sempre lembramos que antes deles, éramos nós, e por isso eles estão aqui!”, escreveu a influencer.

Mariana e Felipe são pais de Joaquim, 6 anos, Maria, 3, e Vicente, 2 meses. “Mas normalmente vamos parar pra dar um beijo e trocar o primeiro olhar la pra de tarde, ele fica com os mais velhos, eu dou mamá, ele pega vicente, eu faço almoço, ele faz o lanche, e eu novamente dou mamá.. ele da banho, eu faço a janta, volto a dar mamá, ele faz dormir.. e assim em revezamentos nossos dias se vão”, afirmou.

“Quando eu consigo parar ou apenas mesmo sem parar consigo observá-lo, me transborda alegria! Ele brinca quando estou explodindo de estresse, ele é meu lado leve, minha positividade, me faz querer ler, saber, procurar…ri da minha teimosia, mas não me contraria, em meio ao caos ele é a minha brisa! Obrigada por termos a certeza que o alicerce do nosso relacionamento é Deus, e pra gente “sobra” a certeza de querer estar juntos a cada dia!”, completou.

Fonte/Foto: globo.com