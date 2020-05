MARINHA DO BRASIL ABRE 22 VAGAS NA ESCOLA NAVAL PARA AMBOS OS SEXOS

07/05/20 - 15:18:22

Estarão abertas, até o dia 07/06/20, as inscrições no Concurso Público para o ingresso naEscola Naval.

Estão previstas 22vagas, sendo 10 para o sexo masculino e 12 para o sexo feminino. Os candidatos, de ambos os sexos, deverão ter 18 anos completos e menos de 23 anos, no dia01/01/21, ter concluído ou estar em fase de conclusão do Ensino Médio, ser brasileiro(a) esolteiro(a), dentre outros requisitos.

A inscrição deverá ser realizada no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br, onde tambémpoderá ser encontrado o edital. A taxa de inscrição é de R$ 65,00.

Os candidatos serão avaliados em provas escritas objetivas de Matemática e Física, em umaprimeira etapa. Na segunda etapa as provas serão de Português, Inglês e Redação. As etapas dasprovas ocorrerão em dias subsequentes.

Os candidatos aprovados realizarão exames complementares como Inspeção de Saúde e Testede Aptidão Física, sendo os classificados matriculados no Curso de Formação.

O regime do curso é de internato. O curso é totalmente gratuito além de ser proporcionada aoaluno uma ajuda de custo, alimentação, uniforme, vencimentos e assistência médica, odontológica,psicológica, social e religiosa.

A Escola Naval, situada na cidade do Rio de Janeiro, é um estabelecimento de ensino daMarinha do Brasil, que tem como propósito formar Oficiais de Marinha para as carreiras dosCorpos da Armada (CA), Fuzileiros Navais (CFN) e Intendentes da Marinha (CIM).

SERVIÇO:

Concurso Público para a Escola Naval – 2020

Inscrição:20/04 a 07/06/20

Vagas: 22 vagas (10 do sexo masculino e 12 do sexo feminino)

Valor da Taxa de Inscrição: R$ 65,00 Informações:www.ingressonamarinha.mar.mil.br ou (71) 3507-3825

Marinha do Brasil