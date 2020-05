Patrícia França lança pré-candidatura e apoia reeleição do Prefeito Padre Inaldo

07/05/20 - 07:56:45

A Técnica em Enfermagem, Patrícia França, decidiu lançar sua pré-candidatura à vereadora do município de Nossa Senhora do Socorro. Ela é filiada ao Avante e apoia a reeleição do Prefeito Padre Inaldo.

Muito conhecida pela comunidade, Patricia vinha sendo convidada por outros partidos que conhecem seu trabalho no município com atuação na área da saúde. Atualmente ela é gerente da Unidade de saúde Gabriel Alves no Conjunto Fernando Collor onde desenvolve suas atividades há três anos e conquistou o reconhecimento da população por ser uma pessoa atenciosa e prestativa, uma conduta que mantém independente da questão do momento político.

A decisão de lançar a pré-candidatura ocorreu após análise junto aos familiares e amigos que incentivam e apoiam seu trabalho. O apoio à reeleição do Prefeito Inaldo acontece de forma natural, uma vez que tem gratidão pela oportunidade de gerenciar o Posto de Saúde que atende inumeras pessoas diariamante e promove bons resultados para a administração municipal.

Patricia França já teve a oportunidade de entrar na política por diversas vezes mas sempre atuou nos bastidores e articulação ajudando outros candidatos que se consagraram vitoriosos. Dessa vez ela decidiu lançar seu nome e adquirir mais uma experiência na vida, seja qual for resultado.

Por Adeval Marques