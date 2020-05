PREFEITURA DE ARACAJU PRORROGA O DECRETO ATÉ O PRÓXIMO DIA 18 DE MAIO

07/05/20 - 15:00:58

Prefeitura prorroga decreto até dia 18 e fará nova distribuição de kits da alimentação escolar

Em vídeo publicado nas redes sociais, Edvaldo divulgou boletim do coronavírus na cidade: são 157 novos casos confirmados

A Prefeitura de Aracaju prorrogou, através do decreto 6.133/2020, as medidas de distanciamento social para o enfrentamento ao coronavírus. Continua suspenso, até o dia 18 de maio, o funcionamento do comércio em geral, de shoppings centers, academias, teatros, casa de shows e bares, segundo anunciou o prefeito Edvaldo Nogueira, nesta quinta-feira, 7, após mais uma reunião do Comitê de Operações Emergenciais (COE). Também ficou estabelecida uma nova distribuição de kits da alimentação escolar aos 32 mil alunos da rede municipal de educação, a partir do dia 11.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito também divulgou os dados atualizados de covid-19: nesta quinta, foram confirmados 157 novos casos da doença na capital sergipana. Edvaldo também se solidarizou às famílias das pessoas que vieram a óbito. Do início da pandemia até esta quarta, dez pessoas morreram em Aracaju por coronavírus. “Lamento profundamente pelas mortes registradas em nossa cidade desde o início da pandemia. Quero me solidarizar, levar o meu abraço às famílias enlutadas dessas 10 pessoas e dizer que o sentimento que cada uma delas sente é o mesmo de todos nós, de pesar”, declarou.

Diante deste quadro, o prefeito justificou a manutenção do decreto. “O surgimento de 157 novos casos em um dia nos mostra o crescimento da epidemia na cidade. Por isso se torna necessária a manutenção das medidas de distanciamento social, que as pessoas fiquem em casa e evitem aglomerações. O número de casos tem aumentado cada vez mais e não podemos permitir que ocorra uma explosão, causando danos ao sistema de saúde. Temos visto que várias capitais brasileiras já vivem esse momento, de falta de leitos de UTI e de leitos clínicos para tratar as pessoas. Não queremos que o mesmo aconteça em Aracaju. Então prorrogamos o decreto até o dia 18 e vamos intensificar a fiscalização para que as aglomerações não ocorram”, disse.

Na nova atualização está mantido o uso obrigatório de máscaras pela população em locais públicos, a exemplo do transporte coletivo. Além disso, restaurantes e lanchonetes podem continuar as suas atividades através do sistema delivery. Também continua proibida a realização de eventos e a prática de atividades em parques, praias e áreas de lazer da capital. O transporte público funcionará nos dias da semana com 70% da frota. Aos finais de semana e feriados, circulará com 50% da frota.

Kits de alimentação

Anunciada pelo prefeito, a distribuição dos kits de alimentação escolar começará na próxima segunda-feira, 11, pelos bairros 17 de Março e Santa Maria, e se estenderá até o dia 20. Os 32 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino de Aracaju receberão novos kits de alimentação este mês, com a finalidade de garantir o reforço alimentar dos estudantes durante o período de suspensão das aulas, prorrogado até 31 de maio. “Vamos realizar uma nova distribuição, assim como fizemos no mês passado. Faremos com a mesma organização, com as medidas de distanciamento, segurança e, agora, acrescido o uso obrigatório de máscaras, tanto para os funcionários que estarão distribuindo quanto para quem vai receber. Essa será uma regra que deverá ser cumprida por todas as pessoas que forem às escolas buscar os kits”, destacou o prefeito.

Pelo calendário, serão atendidas no dia 11 de maio as escolas pertencentes à 7ª região (17 de Março e Santa Maria). No dia seguinte, 12, a distribuição ocorre nas escolas dos bairros Aeroporto, Farolândia e Zona de Expansão. Já no dia 13 de abril serão contemplados os bairros Bugio, Lamarão, Santos Dumont e Soledade. No dia 14 será a vez dos bairros América, Capucho, Novo Paraíso, Olaria e São Carlos, e no dia 15 de abril, nos bairros 18 do Forte, Cidade Nova, Japãozinho, Palestina e Porto Dantas.

A entrega dos kits prossegue no dia 18 de abril, nos bairros Centro, Industrial, Jabotiana, Ponto Novo e Santo Antônio. No dia 19 acontece nos bairros Getúlio Vargas, José Conrado de Araújo e Siqueira Campos. O cronograma de distribuição se encerra no dia 20, pelos bairros Atalaia, Coroa do Meio, Inácio Barbosa, Luzia e São Conrado.

Foto Ana Licia Menezes