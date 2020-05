Prefeitura de Riachuelo confirma três casos de coronavírus

07/05/20 - 15:46:02

A Prefeitura de Riachuelo, através da Secretaria Municipal de Saúde foi informada pela Secretaria de Estado da Saúde na tarde desta quinta-feira, 7, que três pessoas residentes no município testaram positivo para o coronavírus; duas mulheres e um bebê de 3 meses de idade.

“Foram confirmados no dia de hoje, 3 casos positivos da COVID-19 de pessoas residentes em Riachuelo; uma profissional de saúde, com 22 anos, que estava na linha de frente em um hospital particular, na capital. O segundo caso é de uma mulher de 35 anos, que deu a luz em uma maternidade em Aracaju, na semana passada e um bebê de 3 meses de idade que nasceu prematuro”, destacou o secretário municipal de Saúde de Riachuelo, Janse Carozo.

O secretário acrescentou ainda que as duas mulheres encontram-se em isolamento domiciliar e passam bem. O bebê encontra-se na enfermaria do HUSE em Aracaju. “Toda a equipe de saúde municipal vem executando os procedimentos e medidas necessárias para o isolamento dos infectados e das pessoas que tiveram contato com os pacientes que testaram positivo”, frisou.

Diante dos casos confirmados nesta quinta-feira, A Prefeitura de Riachuelo e a Secretaria Municipal de Saúde continuam executando as ações de enfretamento ao coronavirus, como a higienização de ruas, praças, hospital e estabelecimentos que registram um grande número de pessoas circulando diariamente. Assim como, disponibilizando profissionais para orientar a população, entre outras atividades. Portanto, a equipe gestora reforça a necessidade do isolamento social e a importância do uso da máscara, caso a população precise sair de casa.

TDantas Comunicação