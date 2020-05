PREFEITURA MONITORA OS IMPACTOS DAS CHUVAS E EMITE NOVO ALERTA DE MARÉ ALTA

07/05/20 - 13:21:28

A Prefeitura de Aracaju mantém atenção à instabilidade climática que se instalou na capital. As precipitações, aliadas à previsão de maré alta, deixa as equipes da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil, em alerta para adotar medidas preventivas e atender às necessidades que possam surgir.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, até às 9h30, foi registrado o acumulado de 24.4mm de chuva, em 6h. “Essas são chuvas não previstas. Há possibilidade de precipitações pontuais, fortes, mas passageiras”, afirma.

As equipes monitoram as áreas de maior vulnerabilidade aos efeitos desse acumulado e permanecem atentas aos chamados que possam ser registrados através do número emergencial 199. “Especialmente aos moradores de áreas de risco, orientamos que acione o serviço emergencial caso seja constatada qualquer situação que possa oferecer risco”, pontuou.

Alerta por SMS

Ainda nesta manhã, foi emitido novo alerta através do serviço SMS -40199, para os mais de 45 mil números de celulares cadastrados. O objetivo é informar a população sobre nova ocorrência de maré alta.

Nesta quinta-feira, o pico da maré atingirá 2.4m, o que pode ocasionar inundações em algumas localidades, às 16h16. “Os maiores impactos ocorrem, historicamente, no bairro Treze de Julho, nas proximidades do canal da Anísio Azevedo e Praça da Imprensa, assim como em algumas regiões do Bugio. Estaremos com equipes a posto para monitorar a situação e adotar as medidas que foram necessárias para a redução de transtornos”, garante Sílvio Prado.

O coordenador esclarece que a maré, ao atingir seu nível máximo, fica parada por 30 min, e em seguida começa a escoar, retomando a normalidade. “Na sexta-feira [dia 8], ainda teremos maré alta, por volta das 17h, estando previsto nível de 2.3m”, acrescenta Silvio Prado.

Informações e foto AAN