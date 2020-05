RADIOPATRULJHA APREENDE 20 QUILOS DE MACONHA E PRENDE CINCO HOMENS

07/05/20 - 08:19:29

A Polícia Militar, através do Batalhão de Radiopatrulha, efetuou, na noite da quarta-feira (06), no bairro Porto Dantas, a apreensão de, aproximadamente, 20 quilos de maconha e a prisão de 5 suspeitos, sendo que dois já possuíam passagens pelo sistema pelo sistema prisional pelo crime de tráfico de drogas.

Após o recebimento de uma denúncia anônima, que versava sobre comercialização de entorpecentes e uma grande movimentação de carros e pessoas na Rua 2, Quadra 2, do Conjunto Senador José Eduardo Dutra, no Bairro Porto Dantas, militares do BPRp foram distribuídos na localidade e realizaram diversas diligências pela localidade, quando avistaram um suspeito, posteriormente identificado como Edney Max Siqueira, que tentou empreender fuga, mas foi interceptado.

Edney Max Siqueira foi alcançado próximo de um outro suspeito, que foi identificado como Carlos Augusto Silva Pereira e com ele foi encontrado, inicialmente 13 quilos de maconha.

Como a denúncia anônima informava que o entorpecente estaria também sendo guardado em carros, um veículo, Volkswagen Gol de placa NLX-9296 e cor preta, de propriedade de Edney Max Siqueira passou por uma busca veicular que localizou mais 3 quilos de maconha.

As diligências policiais continuaram e na entrada do Conjunto, um veículo Voyage de placa policial OEO-5135 com 04 ocupantes recebeu voz de parada.

Desceram do carro, primeiramente, Patrick da Silva Cardoso e Wellington Guilherme dos Santos, o terceiro indivíduo abriu a porta do carro e empreendeu fuga adentrando em uma área de mangue, e não pôde ser alcançado, e o quarto, que estava de motorista e foi identificado como Roney Batista dos Santos desceu, se juntou aos outros dois indivíduos e todos passaram pelos procedimentos de praxe de busca pessoal.

No carro foi encontrado 02 quilos de maconha, empacotados das mesma forma e com o mesmo material da primeira apreensão.

Uma varredura policial ainda foi realizada pela área de mangue, mas o suspeito que é conhecido pelos ocupantes do veículo pelo nome de Júnior e é de Rosario do Catete não foi localizado.

Durante consultas constatou-se ainda que Carlos Augusto Silva Pereira e Roney Batista dos Santos possuíam passagem pelo sistema prisional pelo crime de tráfico de drogas.

O caso foi encaminhado a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.

Colaboração do SD Oliveira Filho