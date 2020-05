6 pacientes internadas no HPM receberam alta nesta quinta

07/05/20 - 17:36:45

Desde 25 de abril que o Hospital da Polícia Militar (HPM) tem sido importante retaguarda no enfrentamento ao coronavírus em Sergipe e nesta quinta- feira, 7, das nove pessoas internadas, seis receberam alta, ficando três em tratamento. A unidade conta com 42 leitos de enfermaria, sendo um de estabilização e seis reversíveis para Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Todas as pacientes que tiveram alta são mulheres, entre 32 e 74 anos, residentes uma em Glória, quatro em Nossa Senhora do Socorro e uma em Propriá. Todas estavam na enfermaria por não apresentarem quadro grave.

Ruth Sacramento foi uma das pacientes que recebeu alta nesta quinta, foi liberada com festa pela equipe da unidade e o sentimento dela é de gratidão. “Fui muito bem tratada no HPM. Acredito que o primeiro momento da assistência fez toda diferença. Agora estou bem, mas vou ficar mais 14 dias em isolamento domiciliar. Sou muito grata por cada um que me ajudou nesse momento de recuperação”, agradece.

A unidade está equipada e com o quadro médico completo composto por sete médicos plantonistas, dois médicos diaristas, 10 enfermeiros, 21 técnicos de enfermagem, dois fisioterapeutas, um farmacêutico, dois técnicos de farmácia e dois assistentes sociais. De acordo com a coordenadora do HPM, Rosemeire da Silva Valadão, a equipe está preparada para garantir ao máximo o bem estar dos pacientes, que nesse momento estão em uma situação de fragilidade por estarem distantes de seus entes.

“O perfil de paciente para enfermaria, são os aqueles que precisam de um suporte de oxigênio, pois necessitam de vigilância respiratória, mas estão estáveis. A nossa equipe está preparada para garantir ao máximo o bem estar dos pacientes, que nesse momento estão em uma situação de fragilidade por estarem distantes de seus entes”, finaliza.