SENADOR ALESSANDRO EMITE NOTA SOBRE INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL

07/05/20 - 14:15:56

O senador Alessandro Vieira emitiu uma nota de esclarecimento na tarde desta quinta-feira (07), onde diz que “no mês de julho de 2019 fui alvo de uma ataque criminoso sofisticado. Coisa de bandido organizado” e que não tem nada a ver com as investigações.

Na nota, o senador diz ainda que “quem vive da mentira e do ódio vai receber sempre a mesma resposta: não tenho tempo para gente assim”.

Veja o que diz a nota na íntegra

Eu estou do lado da verdade. Estou do lado da Polícia, do Ministério Público e da Justiça Federal. Desconfie de quem precisa atacar esses órgãos para esconder suas culpas. De quem repete o roteiro de tantos outros investigados e condenados famosos. De quem vive da mentira.

No mês de julho de 2019 fui alvo de uma ataque criminoso sofisticado. Coisa de bandido organizado. Alguém criou um site falso, imitando um site de notícias local, e nele postou uma entrevista totalmente falsa usando meu nome. Logo que tomei conhecimento, através do dono do site verdadeiro, fiz o que uma pessoa de bem deve fazer: busquei a Polícia e informei a situação.

Não apontei suspeitos, até porque não tinha nenhuma suspeita naquele momento. Apenas aguardei o trabalho da polícia de maior credibilidade do país, a Polícia Federal.

No último dia 05, vi pela mídia a notícia de uma ação de busca e apreensão na residência de um deputado estadual, supostamente envolvido nessa rede criminosa de fakenews.

Para uma ação deste tipo acontecer, é preciso que polícia, ministério público e justiça concordem com a sua necessidade. Estariam todos eles errados?

Sigo fazendo exatamente o mesmo: esperando que a Justiça mostre a verdade e puna os criminosos. Quem tem a verdade a seu lado não tem motivo para preocupação.

Sigo, da mesma forma, dedicando meu tempo a trabalhar por Sergipe neste momento de crise grave. Atuando para garantir recursos indispensáveis e para fiscalizar a correta aplicação destes recursos. Cuidando das pessoas.

Quem vive da mentira e do ódio vai receber sempre a mesma resposta: não tenho tempo para gente assim. E aqueles que cruzam o limite da legalidade e da liberdade de expressão responderão pelos seus crimes.

Senador Alessandro Vieira