Sergipe paga o preço do relaxamento

07/05/20 - 08:23:24

Sergipe começa a colher o amargo fruto do relaxamento da quarentena, autorizado pelo governo para atender os interesses mesquinhos de alguns empresários amigos do rei. O estrondoso crescimento do número de infectados e mortos por Covid-19 no estado é resultado, em grande parte, do recente decreto governamental liberando geral. Até motel recebeu permissão para abrigar as saliências carnais como se o coronavírus não passasse de uma inofensiva gripezinha. Alertado que o buraco era mais embaixo, o governo mandou fechar tudo, mas aí já era tarde demais. Pior, o vírus já bateu, inclusive, à porta dos chamados poderes constituídos, numa demonstração de que não faz distinção de vítimas e que cobra muito caro a quem abre a retaguarda, como fez o governo estadual. Agora, só nos resta rezar entre quatro paredes: piedade, Senhor!

Bacia de sangue

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) está invocado com quem, apesar dos pesares, continua achando que o Brasil é um paraíso aqui na terra. Segundo o cidadanista, a história cobrará o preço dos omissos diante das crises na saúde, economia e política. “Como lembrou Lima Duarte, aqueles que lavam as mãos, o fazem em uma bacia de sangue. O Brasil não aceita retrocesso. Nem para a Ditadura, nem para a Cleptocracia. É preciso avançar como nação”, discursa. Só Jesus na causa!

Prepare o bolso

Depois de idas e vindas, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal de Federal, derrubou a liminar que impedia a Prefeitura de Aracaju de cobrar IPTU e TLF pelos próximos três meses. Após o martelo ter sido batido contra o contribuinte, a Prefeitura avisou que quem pagar o tributo até amanhã, estará dispensando de juros e correção monetária. Boazinha ela, né? Desconjuro!

Estácio facilita

Para garantir a continuidade dos estudos de seus alunos e apoiar as famílias que tenham sofrido perda econômica devido à crise do novo coronavírus, a Estácio lançou o programa “Estácio com você”, que oferece bolsas integrais e flexibilização de pagamento de mensalidades para cada mês de quarentena. A Estácio é uma das primeiras instituições de ensino a oferecer proativamente soluções financeiras para que seus alunos enfrentem o período. Os estudantes contemplados por este programa poderão ser beneficiados com a isenção integral de uma ou mais mensalidades ou com a flexibilidade no pagamento – com prorrogação da data de vencimento das mensalidades – ou parcelamento em até 12 vezes. Bom exemplo!

Vírus no palácio

O coronavírus ultrapassou a soleira do Palácio do Governo de Sergipe, infectando o secretário-chefe da Casa Civil, José Carlos Felizola. Antes, a doença já tinha atingido a vice-governadora Eliane Aquino (PT) e duas familiares dela. O prédio da Assembleia também foi invadido pelo vírus, que contaminou os deputados estaduais Luciano Bispo (MDB) e Zezinho Sobral (Pode), além de alguns servidores. Melhoras!

Senhor das trevas

E quem participa, hoje, de uma videoconferência sobre Covid-19 promovida pela Fecomércio é o deputado federal Osmar Terra (MDB) – ou seria Trevas? – adversário radical do isolamento social. Irresponsavelmente, o dito cujo defende que o povo deve ir às ruas encarar o coronavírus de peito aberto, certamente para morrer igual moscas no açúcar envenenado. Como boa parte dos empresários sergipanos também pensa como o emedebista, a Fecomércio resolveu convidá-lo para expor suas esdrúxulas ideias contra a quarentena. Homem, vôte!

Fica pra depois

E o pré-candidato a prefeito de Aracaju, Márcio Macedo (PT), adiou a live que faria hoje com o deputado federal Rogério Carvalho (PT). É que o parlamentar estará ocupado cuidando da relatoria de um projeto, no mesmo horário em que ocorreria a conversa virtual. Pelas redes sociais, Macedo lamenta o crescimento do número de casos de coronavírus em Sergipe. Segundo ele, “isso é reflexo também da tentativa de afrouxar o isolamento por parte do poder público”. Vixe!

Desprotegidos

O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) lamenta a falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais de saúde de Aracaju. Segundo ele, a Prefeitura precisa monitorar a existência desse material nas unidades básicas de saúde. “Isso é fundamental para o trabalho dos profissionais, que estão na linha de frente no combate ao Covid-19”, ensina. Vavazinho aproveita para enaltecer a brava atuação de técnicos, enfermeiros e médicos, que estão na linha de frente “desse combate implacável à pandemia, salvando vidas no anonimato. São os nossos heróis nesse momento angustiante”. É vero!

Bom exemplo

E quem deu um bom exemplo aos colegas foi o prefeito de Muribeca, Fernandinho Franco (PSDB). Por conta da crise provocada pelo coronavírus, o moço abriu mão do salário e reduziu em 30% o vencimento do vice-prefeito Márcio Pinheiro. As gratificações pagas aos servidores também foram reduzidas em 20%. O tucano garante que a grana descontada dos contracheques será usada no combate à pandemia. Tomara que os outros 74 prefeitos sergipanos façam o mesmo. Oremos!

Gastando tempo

Com o povo preocupado em sobreviver à pandemia do coronavírus, a classe política se encarrega de alimentar a imprensa com fofocas e informações, muitas desencontradas, sobre as eleições deste ano. As assessorias dos pré-candidatos se esforçam para mantê-los presentes na mídia, enquanto os adversários destes “plantam” notinhas visando desgastá-los. Vai ser assim até as convenções partidárias, quando se espera que a crise sanitária já tenha abrandado para que os candidatos possam sair por aí pedindo uns votinhos. Crendeuspai!

Apareceu a margarida

E quem deu o ar da graça foi o deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB). Um dia após ter sofrido um baculejo federal, o moço considerou “desastrada e escandalosa a busca e apreensão em minha residência, traumatizando meus filhos de 4 e 7 anos e minha esposa”. E tudo isso, segundo disse, por ele ter, “supostamente”, compartilhado no zap uma notícia falsa contra o senador Alessandro Vieira (Cidadania). E o petebista conclui indagando: “Tá chocado? Pois é. Eu também”. Deputado, vá reclamar do juiz ao galo da torre da igreja. Marminino!

Recorte de jornal



Publicado no Sergipe Jornal, em 31 de dezembro de 1936.