Thelma, do BBB 20, fala sobre adoção e representatividade com Giovanna Ewbank. Vencedora do reality concedeu entrevista à atriz pra o canal no YouTube

07/05/20 - 17:02:09

Thelma Assis concedeu entrevista para Giovanna Ewbank, para seu canal no YouTube e falou sobre adoção, sua participação no BBB – e o que já pretende fazer com o prêmio milionário de R$ 1,5 milhão, e sobre sua carreira. A ex-BBB é médica anestesista e revelou que pensava em como recomeçar a carreira após sair do reality.

“Quando eu estava na final, ao lado de duas amigas queridas, falei: Tanto faz. Se for cinquentinha, já recomeço a vida, porque fiquei parada por três meses. Cento e cinquenta também dá para recomeçar… Agora, um milhão e meio? Nossa… Mas é realizar o sonho do apartamento próprio”, contou.

Giovanna Ewbank, na entrevista, pediu para que Thelma falasse um pouco a respeito da importância de ganhar o reality sendo uma mulher negra e periférica. “Mais do que o prêmio, na verdade, e de quando saí, sobre a representatividade que gerou, foi o orgulho de ter passado a mensagem de superação. Não me subestime por eu ser mulher. Não me subestime pela minha cor. Passar essa mensagem de querer, poder e vencer, que era o que a minha mãe me passava quando eu tinha a idade da Titi, é o maior prêmio”, disse a médica.

ADOÇÃO

Thelma Assis revelou, durante passagem pelo BBB, que é adotada. Giovanna Ewbank decidiu explorar o tema, já que é mãe de dois filhos também adotados, Titi e Bless. Emocionada e com lágrimas nos olhos, a apresentadora pediu para que a médica contasse um pouco sobre a sua história. "A minha mãe é o meu maior símbolo de força, porque ela também teve uma realidade difícil, e independente disso ela sempre acreditou em mim. Sempre me falou que eu nunca deveria desistir dos meus sonhos, nunca colocou nenhum empecilho para os meus sonhos", disse. A médica foi adotada aos três dias de vida. "Naquela época, a adoção era um processo que não era tão criterioso e sério como é hoje. Então, ela fala que eu vim de cegonha. A vizinha que me trouxe e ela me ensinou a chamar a vizinha de cegonha", contou, aos risos. Sobre sua relação com a família, Thelma foi só elogios e agradecimentos. "Essa família que me abraçou mudou a minha realidade. Eu poderia ter tido uma realidade completamente diferente. Foi por isso que sempre me identifiquei com a história de vocês, porque eu sabia que vocês também estavam mudando a realidade dessas pessoinhas", disse, exaltando sua mãe: "Eu quero dar o mundo para ela".

Thelma revelou, na entrevista que soube que era adotada por meio de um telefonema anônimo aos 15 anos de idade. “Me ligaram e falaram: ‘Preciso te falar que você não é filha da sua mãe’. Eu já tinha aquela pulga de desconfiança atrás da orelha, porque em minha certidão de nascimento está escrito que nasci em casa. Ela falava que eu tinha nascido do coração. Eu achava que ela apenas me amava muito”. Thelma ainda detalhou como foi que teve a conversa sobre a adoção com os seus pais”. “Eles omitiam, porque na cabeça deles eu só teria a maturidade para entender quando tivesse 18 anos. Aos 15 recebi esse telefonema anônimo, e foi quando eles sentaram na sala mortos de medo da minha reação. A minha reação foi: ‘Meu Deus, muito obrigada por ter me dado tudo o que tenho e tudo o que eu sou até aqui’. Para mim, é uma questão muito bem resolvida, é uma página muito virada. Minha história é essa, a da dona Iara, que lá atrás, há trinta e cinco anos, com três anos de vida, me deu todo o amor e carinho que serviu de base para que eu chegasse até aqui”, contou.

Fonte/Foto: globo.com