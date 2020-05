Totalmente Demais- Arthur salva Eliza no mar e a ensina a nadar. Jojô arma para os dois e a modelo quase se afoga

Pouco antes do barco sair, Jojô liga para o pai e diz que precisa de um remédio de alergia que esqueceu em casa. Ela fica frustrada após a ligação e desabafa com Eliza, falando que o dono Excalibur não faz nada por ela e que não irá aparecer: “O meu pai não liga para mim. Ele só quer saber dele e das coisas dele”. Mas enquanto as duas estão curtindo, ele chega velejando e as surpreende.