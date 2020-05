Caminhoneiros devem receber kits proteção contra o covid-19

08/05/20 - 14:06:48

Indicação 126/2020, de autoria da deputada Maria Mendonça (PSDB) sugere ao Governo do Estado que forneça kits de proteção e prevenção ao Covid-19 para os motoristas de caminhões que trafegam nas estradas do Estado de Sergipe. Na matéria, já aprovada pela Assembleia Legislativa, a deputada ressalta que o transporte de carga (assim como os serviços médicos, de alimentos e de segurança pública, dentre outros), foi definido por Decreto presidencial como “atividade essencial”, não podendo ser interrompida no período de combate ao novo coronavírus.

Os caminhoneiros, destacou a parlamentar, são os responsáveis pelo transporte de alimentos, assim como de todos os demais produtos e insumos necessários à vida da população. “Mas, para que o abastecimento seja mantido, faz-se necessário garantir as devidas condições de trabalho para que esses profissionais se mantenham protegidos”, disse Maria Mendonça, ressaltando que o Estado tem o dever de agir para que os cidadãos, mesmo em momentos de calamidade, vivam de forma digna.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça